TelevisaUnivision reforça sua posição como lar da América hispânica

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

Donna Speciale, presidente da divisão de Vendas e Markting Publicitário nos EUA na TelevisaUnivision, subiu ao palco na apresentação da empresa no Pier 36 na cidade de Nova York e anunciou: “Hoje, somos o líder em entretenimento do mundo de língua espanhola – um poderoso portfólio de marcas de mídia e recursos sem igual.” Ela continuou: “estamos tendo um momento incrível e um alcance massivo a um público influente e crescente. Esta é a “Young America” (jovem América), contribuindo com 100% do crescimento do público de 18 a 34 anos nos próximos cinco anos e promovendo nossa cultura coletiva.”

Speciale anunciou um progresso significativo para fechar a lacuna de anunciantes que investem em mídia em língua espanhola ao declarar que a TelevisaUnivision recebeu mais de 110 novas marcas desde que subiu ao palco no ano passado. Ao destacar os esforços da empresa para solucionar as desigualdades de dados que atormentam a medição da mídia há décadas, Speciale anunciou que mais de 150 clientes aparecem ativos de encontro ao gráfico de dados domésticos hispânicos da empresa, que agora cobre quase 100% de todos os lares hispânicos nos EUA. Além disso, Speciale pediu ao setor que se apoie no big data ao reconhecer a solução Big Data Plus Panel da Nielsen como um grande passo para a equidade, proclamando que “finalmente existe uma moeda em que os hispânicos e seus comportamentos na mídia são medidos com precisão”.

Pierluigi Gazzolo, diretor executivo do ViX, o serviço de streaming global renomado da empresa, subiu ao palco e apresentou a dinâmica contínua do ViX, anunciando que a plataforma tem agora mais de 30 milhões de usuários ativos mensalmente no mundo inteiro. Ao se dirigir à sala de anunciantes e profissionais de marketing, Gazzolo enfatizou que “o consumo na plataforma continua a crescer rapidamente, sendo que 80% do consumo no ViX é de conteúdo que ninguém mais tem e, o mais importante, 63% dos usuários no ViX são incrementais para o grande público que atendemos no linear, o que significa maior alcance entre plataformas para todos vocês”.

O presidente da U.S. Networks, Ignacio “Nacho” Meyer, apresentou a oferta de conteúdo de notícias, esportes e entretenimento da empresa para 2023-2024, afirmando: “É inegável que o nosso conteúdo ofusca todos os outros conteúdos no cenário da mídia”. Ele continuou: “Só em nossa rede, entregamos mais de 60% de todas as exibições em língua espanhola, tornando a Univision a rede número 1 entre os hispânicos por 30 anos consecutivos. Nosso legado, defesa, consistência, equidade e, é claro, nossas estrelas, são os motivos pelos quais os espectadores hispânicos nos escolhem”.

Destaques do conteúdo:

A TelevisaUnivision fez parceria com a National Football League e a CBS Sports para transmitir o Super Bowl em espanhol no domingo, 11 de fevereiro. Isso marca a primeira transmissão nacional da empresa de um jogo da NFL. A divisão de esportes da empresa, a TUDN, traz sua longa experiência em futebol para a apaixonada base de fãs hispânicos dos Estados Unidos, após mais de cinco décadas de produção do Super Bowl no México.

A 48ª edição da Copa América chega às plataformas TUDN e TelevisaUnivision no período de 14 de junho a 14 de julho de 2024. Sediado nos Estados Unidos pela segunda vez na história, o torneio contará com todas as 10 seleções nacionais da CONMEBOL, incluindo a campeã mundial Argentina; e 6 times convidados da CONCACAF, que incluem o Estados Unidos e o México.

A âncora do AQUÍ Y AHORA da Univision, Ilia Calderon apresentará uma nova série que mostra crimes reais e que estreará no ViX com o nome SEÑALES DEL CRIMEN. A série analisa histórias convincentes por meio das lentes latinas.

Estrelado por Angelique Boyer e Sebastian Rulli, EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR é uma adaptação da icônica novela que chegará ao ViX em 2024 sobre duas almas gêmeas presas no limiar entre a vida e a morte ao longo de vários séculos.

CIRCO GOMEZ é uma nova série em desenvolvimento para o ViX, como parte de seu primeiro contrato com o talentoso Eugenio Derbez, sobre uma família disfuncional que dirige um circo itinerante de má qualidade.

TO Latin GRAMMY 2023 será transmitido ao vivo de Sevilha, Espanha, em 16 de novembro, marcando a primeira transmissão internacional na história do programa.

A próxima programação do horário nobre da Univision e da UniMás incluirá o melhor do entretenimento, música e comédia, trazendo telenovelas inovadoras como VENCER LA CULPA e TIERRA DE ESPERANZA, assim como as emocionantes franquias sem roteiro MIRA QUIÉN BAILA, DE NOCHE PERO SIN SUEÑO e HOTEL VIP, entre outros.

Veja a lista de conteúdo completa, imagens de conteúdo e imagens de apresentação inicial para 2023-2024 aqui.

Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a principal empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Alimentada pela maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma capacidade de produção prolífica, a TelevisaUnivision é a maior produtora de conteúdo original em espanhol nos campos de notícias, esportes e entretenimento. Este conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMas, e um portfólio de 38 canais a cabo, que incluem o TUDN, Galavision, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, o Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA em 39 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária do ViX, a maior plataforma de streaming em espanhol do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

