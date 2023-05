Leilões Judiciais crescem com aumento de desemprego

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2023.

Adquirir um imóvel em leilão judicial pode ser uma oportunidade tentadora para muitas pessoas que procuram comprar uma propriedade por um preço abaixo do mercado. No entanto, esse processo pode apresentar riscos e desafios que precisam ser considerados antes de tomar uma decisão.

Um levantamento realizado pelo SBT News com casas de leilões em todo o país constatou que o número de imóveis leiloados entre janeiro e abril do ano passado aumentou em até 31,9% em relação ao mesmo período de 2019. O aumento médio nas leiloeiras consultadas foi de 22,5%. Esse crescimento é atribuído à crise econômica causada pela pandemia, que elevou o desemprego e a inadimplência das famílias.

Segundo o advogado carioca Renzo Pestana Barroso, especializado em assessoria para aquisição de imóveis em leilão, uma das principais vantagens é o preço, pois em muitos casos é possível adquirir um imóvel por até 50% do valor de mercado. No entanto, Barroso ressalta a importância de estar ciente dos riscos, como a possibilidade de ocupação por terceiros, dívidas pendentes ou problemas judiciais envolvendo a propriedade. É essencial realizar uma pesquisa cuidadosa antes de decidir comprar, incluindo consultas ao cartório de registro de imóveis e visitas ao local para verificar a condição e a ocupação do imóvel.

Além disso, é importante estar preparado para lidar com o processo judicial, que pode ser demorado e burocrático. “O comprador deve estar ciente de que pode levar meses ou até anos para obter a posse do imóvel, e que o processo pode envolver recursos judiciais e despesas adicionais”, alerta Barroso.

O advogado Eduardo Monjardim menciona que a compra de imóveis em leilão judicial pode ser uma opção interessante para investidores em busca de oportunidades de valorização a longo prazo. No entanto, ele ressalta a necessidade de paciência e um planejamento financeiro sólido, considerando as despesas adicionais e as flutuações do mercado imobiliário.

Além disso, a aquisição de imóveis em leilão judicial pode ser uma opção para investidores interessados em propriedades para locação. É importante realizar uma análise cuidadosa do mercado imobiliário, das condições do imóvel e da demanda por locação na região, além de estar ciente das condições de pagamento estabelecidas no edital.

O processo de aquisição de um imóvel em leilão exige uma abordagem abrangente, não se limitando apenas à verificação da documentação do imóvel. É recomendado avaliar cuidadosamente o leiloeiro público responsável e a plataforma virtual utilizada no pregão. Verificar a situação do leiloeiro nas Juntas Comerciais dos Estados e garantir que a plataforma seja legítima são medidas importantes para evitar fraudes.

“O levantamento e análise de toda a documentação inerente ao imóvel não é simples, eu recomendo sempre que os interessados possuam a figura de um bom advogado especializado ao seu lado, garantindo uma boa compra, orientação e prevenção de futuros problemas”, afirma Barroso.

