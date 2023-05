Cirion apresenta soluções para ISPs no Encontro Nacional ABRINT 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2023.

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, estará presente no Encontro Nacional ABRINT 2023, um dos principais eventos relacionados ao universo de provedores de internet, que acontece de 24 a 26 de maio no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Reconhecida historicamente por apoiar os provedores de internet com soluções para tráfego IP, a companhia levará para a feira um leque diversificado de opções e tecnologias para empresas do setor, de todo o Brasil.

“Neste ano, estamos dando um passo adiante e incluindo em nossa oferta novidades que permitem aos ISPs criar produtos e gerar receitas adicionais em sua base de clientes”, afirma Marcos Malfatti, VP de Vendas e presidente da Cirion Brasil.

A Cirion, que recentemente anunciou expansões de sua rede de fibra e capacidades de data center na América Latina, irá apresentar no evento seus serviços de infraestrutura digital básica. Nesse conjunto estão serviços que garantem a operação básica dos ISPs, como Portas IP, que por meio de uma extensa rede de fibras ópticas pode ajudar provedores em todo o Brasil a conectar seus clientes aos grandes centros de informação em todo o mundo.

A companhia ainda apresentará o DDoS Mitigation, serviço de proteção contra-ataques DDoS para garantir segurança e qualidade de tráfego, e a rede CDN – Content Delivery Network, com foco em provedores que adicionem conteúdo de streaming para seus assinantes, que proporciona agilidade na entrega de seus conteúdos.

Também serão apresentadas novas opções de geração de receita para provedores, entre eles o Bare Metal Cloud – White Label. Os visitantes da ABRINT poderão conhecer o produto que já é utilizado no mercado corporativo e está previsto para ser lançado no segundo semestre do ano, em versão White Label para revendas. Com o Bare Metal Cloud – White Label, provedores de todo o país poderão estruturar serviços de nuvem para seus clientes, com toda a operação e infraestrutura técnica garantida pelos data centers certificados da Cirion no Brasil. Os ISPs que passarem pelo estande da Cirion no evento poderão registrar-se para receber, em primeira mão, as informações de lançamento;

Outra novidade é o Metro Wi-Fi – Esse recurso permite ofertar serviços de gestão de Wi-Fi na casa do consumidor, proporcionando ganho operacional e valor agregado. É mais uma das ações previstas para lançamento no segundo semestre. Os ISPs que se registrarem no estande da Cirion serão os primeiros a receber as informações de lançamento.

A solução de Contact Center também faz parte do portfólio da companhia em exposição na feira . Cada vez mais a experiência do consumidor e a eficiência financeira da operação estão na mira dos investimentos dos provedores de internet. As soluções de Contact Center suportadas pela Cirion permitem aos ISPs estruturar os centros de vendas, atendimento e cobrança com ferramentas profissionais, aproximando as empresas de seus clientes e melhorando indicadores operacionais e financeiros em todas as áreas.

“O propósito da Cirion é promover o progresso da América Latina por meio da tecnologia. É com esse olhar que vemos o mercado de ISPs. Já somos parceiros tecnológicos dos ISPs na construção de seus backbones de transmissão e, agora, queremos ajudá-los a avançar e apresentar novos produtos a seus clientes”, comenta Yuri Menck, sênior Marketing manager da Cirion Brasil.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o propósito de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina.