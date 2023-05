Empresas começam a investir em podcast

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2023.

O mercado de podcasts tem sido uma das opções das empresas para atrair novos públicos, independentemente dos segmentos que elas ocupam. De acordo com o Spotify, o Brasil é o segundo país com mais usuários na plataforma, perdendo apenas para os EUA.

Uma pesquisa realizada pela plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e do IBOPE, mostra que o Brasil possui mais de 34 milhões de ouvintes, se tornando o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Suécia e Irlanda ocupam, respectivamente, as primeiras posições.

Seguindo essa linha, diversas organizações viram nos podcasts uma maneira de se aproximarem de um novo público, utilizando as plataformas digitais e, até mesmo, o YouTube, onde os chamados videocasts são publicados.

Um exemplo disso é o podcast IUNGO Conecta, da empresa IUNGO, operadora de telefonia fixa especializada em PABX Virtual. Apresentado por Cristiano IKari, CEO da operação, o programa, presente tanto nas plataformas digitais, quanto no YouTube, surgiu com a premissa de dar voz aos clientes da organização. “Somos grandes defensores da comunicação e da voz. O avanço tecnológico e a pandemia, potencializaram o afastamento social. Já dizia Aristóteles: ‘Somos seres sociais e temos a necessidade do convívio, da troca e das conexões’. O IUNGO Conecta surgiu como uma forma de dar voz às empresas e as pessoas”, ressalta Cristiano.

Para o CEO, esse movimento das empresas investirem em podcast é uma grande maneira das instituições aumentarem as relações com os seus clientes e chamarem a atenção de novos consumidores. “Por mais que as pessoas vivam diariamente se comunicando e buscando resolver seus problemas através de aplicativos de troca de mensagens assíncronas, temos a necessidade de falar, escutar e interagir. Entendo que esse movimento das empresas criando seus conteúdos no formato de podcast seja uma forma de entrar na janela de atenção das pessoas de uma outra maneira”, destaca.

Por se tratar de uma nova experiência para os clientes, que nunca participaram de um podcast, Cristiano comenta sobre a sensação dos parceiros da IUNGO ao serem convidados para o programa. “Todos, sem exceção, adoraram. Mesmo sem experiência no formato, depois que a conversa iniciava, percebi que tinham muito o que dizer.Todo mundo tem algo para falar e quer falar, só precisa do espaço para isso”, aponta.

Como a voz é de extrema importância na comunicação, o CEO da IUNGO relembra uma grande invenção que revolucionou a forma das pessoas se comunicarem: “O telefone fixo é uma invenção de 1846, se não fosse importante, com certeza não estaria presente até hoje como uma das principais ferramentas de comunicação na grande maioria das empresas do planeta. É na comunicação por voz que conhecemos as pessoas e resolvemos problemas complexos e críticos. Quando uma empresa abandona o telefone fixo, ela se afasta dos seus clientes e perde a sua voz”, conclui.

Cabe ressaltar que, em estudo publicado pela empresa Comunique-se em parceria com o Dino, 81,4% dos entrevistados destacaram que investir em podcast é um modo de fortalecer a marca.

Para saber mais, basta acessar: iungo.cloud.