UM_Digital participa do Web Summit Rio 2023

* Por: DINO - 18 de maio de 2023.

A UM_Digital marcou presença no Web Summit Rio 2023, a maior feira de tecnologia da Europa, reforçando seu papel como líder e inovadora no setor de marketing digital no Brasil. O evento foi realizado na primeira semana de maio, no Rio de Janeiro.

O evento contou com a participação de 21.367 pessoas, bem como a exposição de 974 startups de 28 indústrias, 173 parceiros e patrocinadores, 506 investidores e 400 palestrantes. Além disso, o público feminino teve grande participação nesta edição, com 40% de mulheres. Entre os palestrantes, 37% eram do sexo feminino e 209 das startups expositoras foram fundadas e são lideradas por mulheres.

Segundo o CEO da UM_Digital e especialista em marketing digital, Carlos Paulo Junior, o evento foi uma grande oportunidade para aprender com os líderes de pensamento e especialistas do setor, engajando em discussões profundas e significativas sobre os desafios emergentes e as oportunidades abundantes no campo do marketing digital.

“Essa troca dinâmica de ideias e experiências não apenas enriqueceu nosso conhecimento, mas também forneceu insights inestimáveis, ajudando-nos a refinar ainda mais nossas estratégias e serviços. Esta experiência, sem dúvida, nos permite entregar valor ainda maior para nossos clientes, impulsionando seu crescimento e sucesso no cenário digital”, evidencia Carlos Junior.

O empresário destacou ainda a oportunidade de interagir com potenciais clientes e parceiros de negócios. “As conexões que fizemos no Rio Web Summit 2023 são inestimáveis, pois ajudam a fortalecer nossa rede e abrem portas para futuras colaborações”, disse.

De acordo com Carlos Junior, o Web Summit é um dos maiores e mais importantes eventos de tecnologia do mundo, além de ter como objetivo reunir as pessoas que estão na vanguarda das indústrias tecnológicas. Entre os benefícios desses eventos, o CEO da UM_Digital enfatiza o fomento à inovação, a educação e desenvolvimento de habilidades, o networking e a influência no setor. “Estes eventos reúnem as mentes mais brilhantes da indústria, o que estimula a troca de ideias e a inovação”, disse.

Para ele, os workshops e palestras disponíveis em eventos como o Rio Web Summit oferecem oportunidades inestimáveis de aprendizado e desenvolvimento profissional. “Eles nos permitem manter nossas habilidades afiadas e estar atualizados com as últimas tendências e técnicas do setor. Estes eventos também nos proporcionam uma plataforma para estabelecer e fortalecer conexões com colegas, clientes e parceiros potenciais”, analisa Júnior, ressaltando que o networking é uma parte vital do setor, pois muitas vezes são essas relações que levam a novas oportunidades de negócios e parcerias.

Ao participar de eventos como esse, relata o CEO da UM_Digital, aumenta a chance de ajudar a moldar o futuro do marketing digital. “Podemos influenciar a direção do setor, contribuindo para debates sobre questões éticas, regulatórias e tecnológicas”, salienta. “Em nossa empresa, estamos sempre ansiosos para participar desses eventos e contribuir para o crescimento contínuo do setor”, finaliza Carlos Junior.