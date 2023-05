Demanda por Microsoft continua alta no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2023.

Apesar do atual declínio nos gastos gerais com TI, as empresas no Brasil continuam comprometidas com o Microsoft Azure e suas outras arquiteturas baseadas em nuvem, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem 2023 para o Brasil conclui que uma mudança corporativa em direção a uma maior economia de custos deve favorecer os serviços gerenciados. Apoiados por um forte relacionamento com a Microsoft, os fornecedores de serviços no Brasil estão atendendoàcrescente demanda do mercado de grandes empresas por alto comprometimento e engajamento, especialmente em iniciativas de coinovação de transformação digital.

“Apesar dos ventos econômicos mais amplos, a transformação digital continua sendo uma prioridade no cenário de tecnologia empresarial”, disse Bill Huber, parceiro de plataformas e soluções digitais da ISG. “Isso requer uma nova geração de software e serviços da Microsoft e seus parceiros.”

Para atender a essas necessidades, a Microsoft se concentrou em três áreas principais: a plataforma de nuvem Azure, o pacote Microsoft 365 de aplicativos de produtividade e o pacote Dynamics 365 de aplicativos de negócios, diz o relatório do ISG.

As grandes empresas geralmente exigem serviços personalizados e inovadores que agregam valor às suas operações, diz o ISG. Para atender a essa demanda, os fornecedores de serviços gerenciados do Microsoft Azure estão focados em fortalecer seus recursos e desenvolver ofertas específicas do setor com base nas necessidades de seus clientes corporativos.

Enquanto isso, o uso do Dynamics 365 vem crescendo no mercado brasileiro, diz o relatório do ISG. Isso é especialmente verdadeiro entre empresas de médio porte que estão focadas na adoção de soluções de planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

O Dynamics 365 é o software de ERP e CRM baseado em nuvem da Microsoft. O ISG constata que das 25 aplicações do Dynamics 365, as mais destacadas no mercado brasileiro são Finanças, Vendas, Gestão da Supply Chain e Central de Negócios, para as quais dois parceiros locais já desenvolveram uma solução de localização customizada.

“As empresas estão procurando soluções personalizadas”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Isso coloca sobre os fornecedores o fardo de aumentar seu nível de conhecimento das necessidades de negócios exclusivas de cada cliente.”

O relatório também analisa quantas organizações estão examinando seu portfólio de tecnologia com um olhar crítico sobre seu consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa que geram.

The 2023 ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem report for Brazil evaluates the capabilities of 49 providers across seven quadrants: Managed Services for Azure – Large Enterprises, Managed Services for Azure – Midmarket, Microsoft 365 Services – Large Enterprises, Microsoft 365 Services – Midmarket, SAP on Azure Services, Dynamics 365 Services and Power Platform Services.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 49 fornecedores em sete quadrantes: Managed Services for Azure – Large Enterprises, Managed Services for Azure – Midmarket, Microsoft 365 Services – Large Enterprises, Microsoft 365 Services – Midmarket, SAP on Azure Services, Dynamics 365 Services e Power Platform Services.

O relatório nomeia Accenture e SoftwareONE como Líderes em cinco quadrantes cada, enquanto Dedalus, Kumulus e Venha Pra Nuvem são nomeados como Líderes em quatro quadrantes cada. Ingram Micro, Lattine e TIVIT são nomeados Líderes em três quadrantes cada, enquanto AlfaPeople, Capgemini, L3, Logicalis, Processor, Smart Consulting, Solo Network e Teltec são nomeados Líderes em dois quadrantes cada. 4MSTech, Best.Projects, BlueShift, DXC Technology, GRVPPE, ITCore, Nexer, Pentare, SOU.cloud, T-Systems e Vivo são nomeados líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Processor é nomeada como Rising Star – uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em dois quadrantes. Best.Projects, Kumulus, Kyndryl, Lanlink, Qualiserve e Vivo são nomeados como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Best.Projects e na Qualiserve.

O relatório ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

