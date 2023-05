Diligent Showcase lançado para conectar clientes a parceiros, integrações e serviços para aprimorar seus programas de GRC e ESG

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2023.

Diligent, líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, anuncia hoje o lançamento do Diligent Showcase, um hub central para clientes aprimorarem seu programa de GRC e ESG com mais de 50 parceiros e integrações. O Showcase apresenta integrações de tecnologia, soluções complementares e provedores de serviços autorizados pela Diligent.

“O Diligent Showcase torna fácil a nossos clientes identificar com rapidez integrações de aplicativos, provedores de soluções, consultores e fornecedores de software independentes que são parceiros verificados da Diligent e melhor posicionados para satisfazer suas metas exclusivas de negócios”, disse Ricardo Moreno, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Mundiais da Diligent. “O Showcase reforça nosso compromisso em agregar valor a nossos clientes mediante parcerias e integrações, bem como traz visibilidade ao valor exclusivo que nossos parceiros trazem para ajudar nossos clientes em comum a responder melhor às crescentes demandas por soluções de GRC conectadas.”

O Diligent Showcase é uma extensão do Programa de Parcerias da Diligent, o primeiro programa a oferecer aos parceiros uma única fonte para satisfazer todas as suas necessidades de GRC e ESG. Ao usar o Diligent Showcase, os clientes podem pesquisar a ampla rede de parcerias da Diligent por região ou tipo de solução para encontrar parceiros, integrações e conteúdo certos, além de ajudá-los a lidar com o cenário em evolução de GRC e ESG. Os clientes podem se conectar diretamente com os parceiros ou falar com um especialista da Diligent, a fim de encontrar os aplicativos e parceiros mais adequados às suas necessidades. Os parceiros do Diligent Showcase se dividem em três categorias:

Integrações de tecnologia que permitem aos clientes aproveitar soluções de terceiros dentro da plataforma Diligent, como Clarity AI, Bitsight, S&P Global, Glass Lewis e muito mais.

Soluções ou serviços complementares que combinam com a plataforma Diligent para aprimorar o programa de GRC ou ESG de uma organização, incluindo Corporation Service Company, Best in Governance (BIG), Board Excellence, Donnelley Financial Solutions (DFIN), Law Debenture e muito mais.

Provedores de soluções que são treinados e autorizados a oferecer soluções Diligent como parte de suas ofertas, incluindo Vertosoft, Turnkey e muito mais.

“A Diligent compartilha nossa paixão por ajudar as organizações a se manteremàfrente dos requisitos regulatórios e de conformidade mundiais e outros riscos comerciais através de software inovador”, disse Craig Clay, Presidente de Mercados de Capitais Globais da Donnelley Financial Solutions (DFIN). “O Diligent Showcase nos permite destacar nossas ofertas de valor exclusivas e obter novos clientes, ao expandir nossa prática de GRC.”

“Mediante a integração da Bitsight com a Diligent, empresas públicas e privadas poderão acessar informações e dados de risco líderes de mercado em sua solução Diligent, dando a elas uma visão mais holística de seu perfil de risco cibernético”, disse Steve Harvey, Diretor Executivo da Bitsight. “Como criador da categoria e líder global no setor de classificações de segurança cibernética, estamos empolgados por fazer parceria com a Diligent para ajudar líderes de empresas, líderes de risco e conselhos a navegar com mais confiança pelo cenário cibernético incerto.”

Saiba mais sobre o Diligent Showcase aqui ou se torne um parceiro da Diligent aqui.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS para governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. Ao capacitar mais de 1 milhão de usuários e 750.000 membros de conselho e líderes com uma visão holística das práticas de GRC de suas organizações, eles podem tomar melhores decisões com mais rapidez. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005180/pt/

Contato:

Para mais informação:



Julia Hanbury

Gerente Sênior de Comunicações na Diligent

+1 (604) 669-4225

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE