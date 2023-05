Faculdade oferece bootcamp de carreira em dados gratuito e com certificado

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de maio de 2023.

No dia 24 de maio, a Faculdade Sirius oferece gratuitamente um bootcamp online e ao vivo sobre carreira em ciência de dados para quem está começando na área.

O curso prático e introdutório tem duração total de 2 horas, acontece no dia 24 de maio, às 19h e será ministrado pela Rafaela Herrera, cofundadora e COO da Sirius Educação. O objetivo é demonstrar na prática as ferramentas e estratégias para dar os primeiros passos na carreira de ciência de dados.

Rafaela aborda diferentes tópicos no curso, desde como se destacar em um mercado altamente competitivo até aproveitar as oportunidades de crescimento e desenvolver uma carreira sólida em Ciência de Dados.

“Estamos animados em oferecer essa aula gratuita para ajudar as pessoas a darem os primeiros passos em suas carreiras em ciência de dados. Acreditamos que a inteligência artificial é uma das principais ferramentas para quem busca se destacar no mercado de trabalho e esperamos que esse bootcamp possa ajudar muitos profissionais a alcançarem seus objetivos”, comenta Rafaela

As inscrições para o bootcamp de carreira estão abertas, mas as vagas são limitadas.

Sobre a Faculdade Sirius

A Faculdade Sirius é a primeira neouniversidade do Brasil, com escritórios no Vale do Silício (Califórnia, EUA) e em Belo Horizonte (MG). A edtech recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) em 2022, foi nomeada uma das 15 startups mais promissoras da América Latina pela Forbes Magazine e ranqueada como uma das 100 melhores edtechs do continente pelo Holon IQ Global Summit na Cidade do México.