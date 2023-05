Mercado de consultoria segue em crescimento no Brasil

O mercado de consultoria é um setor que conta com a participação de profissionais especializados em uma determinada área com objetivo de levar seu conhecimento para o mundo empresarial. Atualmente, é possível realizar consultoria em diversas áreas, como: financeira, recursos humanos, negócios, marketing, entre outras.

A consultoria é basicamente um serviço oferecido por um profissional ou empresa de uma área específica para outro profissional ou empresa. O seu objetivo é identificar e levantar as necessidades do cliente, por meio de diagnósticos e processos, propor soluções e, então, recomendar ações de melhoria para o negócio.

Segundo pesquisa realizada pelo Laboratório Mordor Intelligence, o mercado de consultorias no Brasil está ganhando destaque por seu grande momento de expansão. Este aumento se dá pelo cenário no qual as vendas on-line e offline vêm se complementando, o que obrigou os profissionais da área a se reinventarem para tentar atender às expectativas dos clientes.

A necessidade de um profissional capacitado

A pandemia da Covid-19, desde seu início, em março de 2020, fez com que o comércio virtual, chamado e-commerce, ganhasse bastante espaço no Brasil e no mundo. Segundo dados de um estudo da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), realizado em parceria com a empresa de análise de dados Forekast, a expectativa é que os resultados sejam ainda mais expressivos. Onde o segmento deve movimentar cerca de R$ 186 bilhões até o final do ano, crescendo 9,5% se comparado ao ano de 2022.

Para Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplaces, o cenário será mais otimista a longo prazo. “As informações demonstradas até agora são de uma pequena baixa no primeiro semestre de 2023, mas as expectativas são mais positivas para o decorrer do ano, com as datas importantes começando a acontecer, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, entre outras”.

A fim de se manterem nesse mercado, empresários têm buscado alternativas que possam colocar suas empresas de volta no cenário. E uma consultoria especializada acaba se tornando ponto-chave para tornar esse objetivo realidade. Consultorias focadas nos setores organizacionais, performance, processos e organização do negócio são algumas delas.

Certas empresas buscam os serviços de consultoria para além da expansão dos negócios: a procura por esses profissionais se faz importante também quando estas precisam se estruturar ou quando o negócio não vai tão bem. Nogueira reforça a importância de investir nesse setor.

“Uma equipe de consultoria profissional pode ajudar a organizar todo o negócio e em diversas frentes. São pessoas capacitadas que tem uma visão muito além do operacional, e que conseguem de maneira fácil identificar pontos a serem melhorados”, destaca.

De acordo com o CEO da Universidade Marketplaces, o diálogo é peça fundamental para que o consultor entenda as necessidades e objetivos do empresário. Através de uma visão externa e profissional, é possível explorar o crescimento pessoal ou da empresa, desde que o cliente também trabalhe em conjunto com o consultor, fornecendo todas as informações necessárias de forma transparente, para, assim, obter os resultados esperados.

A partir da coleta dessas informações, o profissional desenvolve, implanta e viabiliza o projeto, no objetivo de aprimorar as práticas já executadas pelo cliente e, por consequência, auxiliar na tomada de decisões.

“O consultor irá olhar como a empresa pode vender mais, como ela pode escalar o negócio utilizando ferramentas internas e externas para analisar o que o cliente vende, como ele vende, como ele anuncia e a qualidade do trabalho feito”, conclui Nogueira.

Para saber mais basta acessar: https://pg.universidademarketplaces.com.br/home