NTT e Cisco Lançam IoT como Serviço para Clientes Corporativos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de maio de 2023.

NTT Ltd., uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, e Cisco, líder mundial em tecnologia, anunciou hoje uma cooperação para desenvolver e implantar soluções conjuntas que capacitam as organizações a melhorar a eficiência operacional e avançar nas metas de sustentabilidade.

Ao aproveitar o portfólio Edge as a Service da NTT e os recursos de IoT da Cisco, as soluções desenvolvidas pelas duas empresas irão oferecer informações de dados em tempo real, segurança aprimorada, melhores tomadas de decisão e custos operacionais reduzidos através de manutenção preditiva, rastreamento de ativos e recursos de gestão da cadeia de fornecimento.

As empresas irão oferecer soluções que combinam a experiência em serviços gerenciados da NTT, recursos de automação na borda e gestão de ambientes complexos de TI com os recursos de IoT da Cisco, incluindo Low Power Wide Area Networking (LoRaWAN).

Como parte das notícias de hoje, a NTT reforçou sua empresa de consultoria e serviços de IoT que reúne mais de 1.000 profissionais e 100 casos de uso em áreas como carros conectados, gestão de frotas, manutenção preditiva, cidades inteligentes, gêmeos digitais, fábricas conectadas, serviços públicos e muito mais. A NTT já treinou mais de 500 especialistas em vendas da Cisco para acelerar recursos combinados das empresas e esforços de entrada no mercado.

“Estamos acelerando nossas iniciativas de negócios de IoT a fim de proporcionar um poderoso portfólio de serviços repetíveis, que podem ser personalizados para satisfazer a demanda dos clientes por estes tipos de soluções. Estamos em uma posição única”, disse Devin Yaung, Vice-Presidente de Produtos e Serviços de IoT Empresarial do Grupo na NTT.

“Estamos empolgados em trabalhar juntos para ajudar na transição de nossos clientes a este modelo de IoT como Serviço, para que possam perceber rapidamente os benefícios comerciais em todos os setores e a nível mundial”, disse Samuel Pasquier, Vice-Presidente de Gestão de Produtos e Redes de IoT Industrial na Cisco.

Transformando a gestão da água mediante soluções inteligentes

A NTT e a Cisco vêm desenvolvendo soluções e ofertas de entrada no mercado visando setores como fabricação, transporte e saúde, onde há uma crescente demanda por soluções de computação de ponta e IoT. As duas empresas já estão implantando este serviço avançado ‘robusto’ para diversos clientes, incluindo a Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), uma empresa pública de distribuição de água localizada na Bélgica.

A NTT e a Cisco implantaram milhares de sensores LoRaWAN na infraestrutura da CILE para oferecer visibilidade remota que aperfeiçoa a eficiência operacional referenteàqualidade, consumo, distribuição e manutenção da água. A solução também inclui tecnologias avançadas, como redes de distribuição inteligentes, leitura remota através de medidores inteligentes, rede inteligente para gestão remota, objetos conectados de Iot, bem como IA, entregues como serviço gerenciado. A rede também fornece blocos de construção para respaldar outros casos de uso de sustentabilidade, como gerenciamento de resíduos, gestão de estacionamento, qualidade da água e controles de iluminação pública.

“Na CILE, proporcionamos infraestrutura essencial para 24 cidades na Bélgica, o que significa que eficiência, segurança e confiabilidade são fundamentais”, disse William de Angelis, CIO e CDP na CILE. “Com o suporte da NTT e da Cisco, temos informações em tempo real sobre nossas instalações e redes de distribuição, incluindo detecção de vazamentos com mais rapidez, que nos permites responder a problemas de imediato e expandir a rede a outros casos de uso de sustentabilidade.”

NTT aumenta negócios de consultoria e serviços de IoT

Em um movimento para priorizar e dimensionar a IoT a clientes e parceiros, a NTT ativou uma unidade de negócios dedicadaàIOT, reunindo profundo conhecimento e recursos de todo o mundo. A equipe de 1.000 consultores, engenheiros, arquitetos corporativos e especialistas em sustentabilidade irá criar, implantar e gerenciar mais de 100 casos de uso em áreas como carros conectados, gestão de frotas, manutenção preditiva, cidades inteligentes, gêmeos digitais, fábricas conectadas e muito mais.

“Estamos dobrando os recursos de IoT da NTT para atenderàdemanda do cliente”, continuou Yaung. “O que estamos fazendo é reunir nosso conhecimento coletivo e conjuntos de habilidades, bem como colocar todo o poder da NTT por trás disto, a fim de melhor atender nossos clientes e a crescente necessidade de equipar ou adaptar suas organizações com a conectividade e a visibilidade de que precisam para aperfeiçoar as operações comerciais diárias.”

É esperado que o mercado mundial de IoT cresça 19% em 2023, com um tamanho de mercado potencial de US$ 483 bilhões até 2027.

# FIM #

Sobre a NTT Ltd.



Como parte da NTT DATA, uma provedora de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em serviços e infraestrutura de TI que atende a 65% da Fortune Global 500 e a mais de 75% da Fortune Global 100. Definimos as bases para o ecossistema de redes de borda para nuvem de organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes de múltiplas nuvens e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde redes, nuvens e aplicativos convergem. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos práticas recomendadas consistentes em projetos e operações em todas as nossas centrais de dados seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada rumo a um futuro definido por software, damos suporte às organizações com nossos serviços de infraestrutura fornecidos por plataforma. Nós possibilitamos um futuro conectado.

Acesse nosso site services.global.ntt

Sobre a Cisco



A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia que potencializa a Internet. A Cisco inspira novas possibilidades ao reinventar seus aplicativos, proteger seus dados, transformar sua infraestrutura e capacitar suas equipes para um futuro mundial e inclusivo. Descubra mais em The Newsroom e nos siga no Twitter em @Cisco.

Cisco e seu logotipo são marcas comerciais ou marcas registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Uma lista das marcas registradas da Cisco pode ser encontrada em www.cisco.com/go/trademarks. As marcas registradas de terceiros citadas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O uso do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230518005437/pt/

Contato:

Contatos de mídia:

Lori Bosio

Comunicações Externas, NTT Ltd.

[email protected]



Wireside Communications pela NTT Ltd.

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE