Toluna fecha acordo para a aquisição de MetrixLab, expandindo sua presença global e portfólio de soluções

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de maio de 2023.

A Toluna, líder em tecnologia de insights e painel de consumidores online, anunciou hoje que chegou a um acordo para adquirir a MetrixLab, empresa de pesquisa de mercado e insights da Macromill, Inc. A aquisição será formalizada em 1 de junho e criará uma organização singular com uma oferta ampliada de recursos de pesquisa de mercado de ponta a ponta, estabelecendo um novo padrão a nível global para a entrega de insights e impacto nos negócios.

A Toluna é a principal provedora de soluções ágeis de pesquisa quantitativa e qualitativa, com ofertas que variam de DIY (faça você mesmo), Hybrid (híbrido) e Full Service (serviço completo).

A Toluna é reconhecida por suas soluções ágeis de pesquisa quantitativa e qualitativa, oferecendo opções flexíveis de acesso que incluem “faça você mesmo”, serviços híbridos e assessoria completa. A empresa tem investido continuamente em soluções tecnológicas inovadoras e em seu painel global para conduzir pesquisas de alta qualidade em escala por meio de sua plataforma Toluna Start.

Com a aquisição da MetrixLab, a Toluna fortalecerá ainda mais sua oferta global de insights, agregando soluções avançadas baseadas em metodologias científicas e inteligência humana.

Os clientes da MetrixLab continuarão usando as soluções de insights que conhecem, mas agora com o valor agregado da plataforma de insights, painel global e serviços da Toluna. Esta sinergia permitrá que eles conduzam pesquisas de alta qualidade, mas mais rápido do que nunca e em maior escala.

Frédéric-Charles Petit, CEO da Toluna, comentou: “Estamos entusiasmados em receber a MetrixLab e sua equipe de talentos na Toluna, e também em explorar novas oportunidades de parceria com a Macromill. Essa aquisição é um marco significativo em nossa missão de capacitar nossos clientes na tomada de decisões embasadas em dados por meio de uma plataforma que combina tecnologia de ponta com expertise humana. Ao somar nossa tecnologia, painel e serviço com as soluções de insights da MetrixLab, forneceremos aos nossos clientes todos os recursos de pesquisa que eles necessitam, simplificando seus projetos e permitindo que trabalhem com um único parceiro. Essa união demonstra nosso compromisso em oferecer um valor excepcional aos clientes e ajudá-los a alcançar maior sucesso em seus negócios.”

Thijs Elias, CEO da MetrixLab, acrescentou: “Há mais de duas décadas que a MetrixLab vem ajudando marcas em todo o mundo a obter impacto nos negócios, combinando tecnologia em constante evolução com especialistas em pesquisa totalmente engajados. Ao combinar nossa oferta com a plataforma e o painel global da Toluna, poderemos continuar evoluindo e entregando programas de pesquisa para nossos parceiros, mas com maior agilidade e escala.”

A Toluna reafirma seu compromisso em oferecer uma plataforma de insights de ponta-a-ponta totalmente centrada na experiência do cliente e vem acelerando seus investimentos inteligência artificial e machine learning para impulsionar a excelência em pesquisa. Essa notícia marca o quinto acordo de aquisição da Toluna desde 2014, depois da integração da GutCheck, em outubro de 2022.

Como parte dessa transação, a Macromill assumirá uma participação minoritária na Toluna. No futuro, a Toluna e a Macromill explorarão oportunidades de colaboração e parceria em âmbito global. A Verlinvest continuará sendo a principal acionista da nova entidade.

Toru Sasaki, CEO da Macromill, comentou: “A união dos pontos fortes da Toluna e da MetrixLab criará uma das principais empresas globais de insights. Estamos entusiasmados em buscar oportunidades de colaboração global e gerar sinergias nessa nova parceria com a Toluna.”

Na aquisição, a Jefferies atuou como consultor financeiro, enquanto a Cooley LLP e a Pinsent Masons LLP atuaram como consultores jurídicos da Toluna. A data oficial de conclusão da aquisição está agendada para 1º de junho.

Sobre a Toluna

A Toluna oferece às principais marcas e agências a capacidade de realizar pesquisa de mercado sem limites, unindo a melhor tecnologia, as melhores metodologias, o melhor painel global e um serviço feito sob medida para expandir seus negócios.

A Toluna conta com 2500 funcionários em todo o mundo, fornecendo insights críticos em 90 mercados a mais da metade das empresas da Fortune 500. Juntos, nós nos esforçamos para impulsionar o campo da pesquisa de mercado em direção a um futuro melhor.

Sobre o MetrixLab

A MetrixLab é uma empresa global de pesquisa de mercado e insights em rápido crescimento que está desafiando o status quo dos insights. Combinando tecnologia em evolução com especialistas apaixonados, a MetrixLab ajuda marcas globais e locais a gerar mais impacto e estabelece parcerias para promover um crescimento sustentável e equitativo. De testes criativos a rastreamento de marca e de embalagens a otimização de comércio eletrônico, a gama de soluções da MetrixLab se adapta a todos os tipos de orçamentos, cronogramas e necessidades comerciais.

A MetrixLab é uma orgulhosa parceira de mais da metade das 100 maiores marcas do mundo.

Sobre a Macromill

A Macromill é uma provedora de soluções de marketing digital e pesquisa de mercado global em rápido crescimento. A Macromill reúne o poder coletivo de suas empresas especializadas para fornecer dados e insights inovadores que impulsionam as decisões mais inteligentes dos clientes. As soluções de pesquisa digital da Macromill, líderes do setor, oferecem soluções rápidas e econômicas para os desafios que as empresas enfrentam atualmente.

O texto no idioma original deste release é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como cortesia e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005039/pt/

Contato:

Rob Patterson

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE