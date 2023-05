Explorar o mundo com tranquilidade exige planejamento e segurança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de maio de 2023.

Para viajar tranquilamente, é importante garantir a segurança durante toda a jornada. Planejar uma viagem, seja para um destino nacional ou internacional, exige atenção às atitudes que podem ser tomadas antes e durante para garantir proteção e segurança.

Antes de viajar, é essencial fazer uma pesquisa sobre o destino e onde ficará hospedado, além de verificar as avaliações e comentários de outros viajantes. Assim é possível garantir que o lugar é seguro e confiável.

Segundo a proprietária da agência de viagem Art Turismo, Mitiko Okuma, é válido, ainda, verificar se há alguma recomendação de saúde ou segurança para o destino em questão, como vacinas necessárias ou precauções contra doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo. Também é importante manter cópias digitais e físicas dos documentos de viagem, como passaporte e identidade, e ter uma cópia do itinerário.

Durante a viagem, é recomendado ter cuidado com os pertences, especialmente em locais públicos, como aeroportos, estações de trem ou ônibus. “É crucial ter a bagagem sempre por perto e não deixá-la desacompanhada em nenhum momento. Além disso, evitar exibir objetos de valor, como joias ou eletrônicos, que possam chamar a atenção de ladrões”, informa Mitiko.

Para garantir uma experiência ainda mais tranquila, o cliente também pode escolher uma agência de viagens. Uma agência auxilia no planejamento de itinerários personalizados, na seleção das melhores opções de hospedagem e recomenda atividades exclusivas. Neste caso, é preciso pesquisar informações a fim de verificar a confiabilidade da empresa que será contratada.

Mas não adianta contratar qualquer agência disponível. Conforme dados levantados pelo Reclame Aqui os principais problemas envolvendo agências de viagens são atraso no reembolso por cancelamento, com 9.245 reclamações; descumprimento de prazo, com 7.308 reclamações; e estorno do valor pago, com 5.892 reclamações. Os números são relativos a data de 22 de maio de 2023. Por isso, é preciso pesquisar informações a fim de verificar a confiabilidade da empresa que será contratada.

Agências de viagens confiáveis possuem expertise no ramo, com profissionais qualificados e experientes que conhecem bem os destinos e as peculiaridades do setor. “Eles podem oferecer conselhos úteis, sugestões personalizadas e informações precisas sobre destinos, voos, acomodações, passeios e outras questões relacionadas à sua viagem”, informa a proprietária da agência Art Turismo.

Garantir a segurança durante uma viagem envolve uma série de ações preventivas e precauções. Ao tomar esses cuidados, é possível desfrutar de uma viagem segura e tranquila, sem preocupações desnecessárias.