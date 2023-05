Fintech Mutuus Seguros desenvolve plataforma one-stop-shop

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de maio de 2023.

A Fintech de seguros Mutuus Seguros desenvolveu uma plataforma one-stop-shop. O conceito da plataforma é apresentar ao usuário um ambiente virtual no qual ele pode realizar as operações de diferentes seguros em um só local, dessa forma, o cliente pode cotar, comparar, contratar e gerenciar as suas apólices em um mesmo lugar. A solução é um dos carros-chefe da corretora digital, juntamente com o seguro garantia o seguro de carga e o seguro de vida em grupo.

A plataforma one-stop-shop foi criada visando reunir todas as soluções da corretora e oferecer um suporte mais especializado ao atendimento ao público. Essa medida foi possível após a Mutuus Seguros receber um aporte de R$ 1,5 milhão em 2021 e, hoje, totalizando um montante de R$ 2,8 milhões, até o momento.

Segundo Andress Barão, CEO e Founder da Mutuus, contratar um seguro não é uma tarefa simples para pequenas e médias empresas. “Com a plataforma, buscamos tornar o processo mais simplificado, tendo disponíveis diferentes apólices de acordo com as necessidades do negócio. Hoje operamos com um limite de R$ 88 bilhões em seguros garantia”, explica Barão.

Com a tecnologia da plataforma, a corretora digital procura eliminar problemas operacionais comuns do setor e agilizar cotações de diferentes seguradoras em poucos minutos, com o objetivo de emitir uma apólice em tempo reduzido.

Atuação em todos os ramos e projeções para o futuro

Embora atenda organizações como a Ambev, o Grupo Randon e a Lalamove, o foco da corretora digital são as pequenas e médias empresas dos mais variados setores. Sendo uma plataforma one-stop-shop, a Mutuus reúne todas as modalidades de seguros para esses negócios, incluindo todas as submodalidades dentro de categorias como seguro garantia, seguro de carga, seguro de vida em grupo, seguros de responsabilidade civil e outros. No entanto, atua exclusivamente no mercado B2B.

Operando desde 2018, a Mutuus Seguros já atendeu mais de 32 mil empresas e cresce em média 80.5% ao ano há cinco anos seguidos, segundo dados internos da empresa. A empresa tem acordo com 12 seguradoras e parceria com empresas de tecnologia, como Projuris e Sienge. A corretora apresenta números que ajudam na projeção positiva para os próximos anos:

Investimentos

2022: follow on de R$ 1 milhão pela Domo Invest;

2021: R$ 1,5 milhão (R$ 500 mil do Fundo Anjo do BNDES gerido pela DOMO Invest + coinvestidores);

2020: R$ 200 mil captados com a Ventiur;

2019: R$ 150 mil captados com a WOW.



Com o objetivo de continuar crescendo e se consolidar no mercado, a Mutuus Seguros tem planos para os próximos anos, como a expansão dos produtos e o lançamento de novos seguros empresariais.

Andress explica que a empresa está trabalhando para seguir no modelo de crescimento que vem apresentando desde a sua fundação, com foco na experiência do cliente. “Estamos em um momento de seguir investindo na nossa tecnologia com o intuito de melhorar a jornada do usuário para que a contratação de apólices seja mais desburocratizada”, complementa o CEO.

Para concretizar todos esses projetos de expansão, a Mutuus está em busca de novas integrações com seguradoras parceiras e é provável que tenha uma nova rodada de captação em 2024. Com os investimentos, a companhia pretende focar no desenvolvimento e aprimoramento dos serviços, assim, se consolidar no mercado de seguros para pequenas e médias empresas.

LinkedIn Mutuus: https://www.linkedin.com/company/mutuus

Website: http://www.mutuus.net