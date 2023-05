Pipefy e ABBYY se juntam para facilitar a automação de processos baseados em documentos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de maio de 2023.

CURITIBA, Brasil, May 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Pipefy, a solução low-code de automação de processos, uniu forças com a ABBYY, empresa líder em Processamento Inteligente de Documentos, para oferecer uma poderosa solução integrada. A parceria entre ABBYY e Pipefy fornece aos clientes um pacote completo para facilitar a transformação digital completa de processos baseados em documentos.

A solução conjunta engloba os recursos de automação do fluxos de trabalho do Pipefy, grande capacidade de personalização e os recursos inteligentes de leitura e processamento de documentos da ABBYY . Ela permite que profissionais sem conhecimentos de programação organizem e automatizem seus processos, conectando a eles documentos digitais baseados em nuvem e dados extraídos pela inteligência artificial da ABBYY desses documentos.

Ao implantar uma ferramenta de processamento de documentos como a ABBYY aliadaàorquestração de processos do Pipefy, as empresas podem aumentar a produtividade dos funcionários em 400%, acelerar em 30 vezes as decisões de negócios e alcançar até 99,5% de precisão no reconhecimento de documentos.

A automação do fluxo de trabalho do Pipefy, por sua vez, é capaz de reduzir os SLAs de solicitação de serviços em 50% , aumentar as vendas em 300% , aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos de uma empresa em 295% e alcançar um ROI de 270% , entre outros resultados impressionantes relatados por clientes de todas as indústrias.

“A ABBYY simplifica como as empresas processam seus documentos em um ambiente low-code/no-code”, afirma Bruce Orcutt, vice-presidente sênior de Marketing de Produto da ABBYY. “Como resultado, as empresas podem automatizar processos manuais, trabalhar em arquitetura moderna e diminuir o tempo de implementação – trazendo melhores resultados para seus clientes.”

Wanessa Siewert, Gerente de Parcerias e Alianças Estratégicas do Pipefy, destaca a capacidade dessa união em agilizar a transformação digital das empresas, “Pipefy e ABBYY integram automação de processos fácil de implementar e processamento eficiente de documentos, o que melhora a qualidade do trabalho de qualquer equipe, economizando recursos importantes.”

