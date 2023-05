Gympass anuncia parceria com comunidades de Dança Digital: Fitdance

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de maio de 2023.

O Gympass, plataforma de bem-estar corporativo mundial, acaba de anunciar uma nova parceria. Agora os usuários da plataforma terão acesso ilimitado ao aplicativo da FitDance, comunidade de dança digital mundial que impacta mais de 70 milhões de vidas com quase 4 milhões de seguidores no Instagram e 8,4 milhões no TikTok. Com 8 mil instrutores disponíveis, o FitDance+ é um aplicativo voltado para ajudar na saúde física e mental, além de oferecer mais de 300 vídeos exclusivos e 1.500 horas de conteúdo de Hip Hop, Tik Tok, Swag, Sertanejo, Funk, entre outros, para todos os níveis e habilidades.

Como o número de problemas de saúde física e mental aumentando no país, o FitDance+ compartilha, arte, bem-estar e dança para apoiar a saúde física e mental de todos, unindo pessoas ao redor do mundo para se sentirem mais felizes e ajudando na transformação social como um todo. Segundo estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é considerado a população mais ansiosa e a quinta mais deprimida do mundo. A depressão é uma doença do século XXI e afeta mais de 18 milhões de brasileiros. Já o Instituto Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado, afirma que 53% dos funcionários que trabalham em empresas disseram que gostariam de ser mais ativos e 78% consideram não apenas o bem-estar físico, mas também o mental como pontos importantes quando falamos de saúde geral.

“Em nossa missão de tornar o bem-estar universal, estamos atentos a oportunidades para conectar cada vez mais parceiros, de diferentes tipos de atividades, à nossa plataforma de bem-estar. Dançar é uma forma de expressão cultural e artística muito valorizada no Brasil, e também uma modalidade que pode atrair novos adeptos que ainda não encontraram uma atividade para amar”, afirma Priscila Siqueira, líder do Gympass no Brasil.

A dança é uma das primeiras formas de expressão artística da humanidade e tem um impacto direto na saúde mental, pois é conhecida por ajudar a controlar o estresse e aumentar os níveis de autoestima. Para baixar o FitDance+ basta acessar o aplicativo do Gympass, disponível para todos os planos.