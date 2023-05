Collab propõe democratização do acesso aos serviços de saúde on-line

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

Regulamentada recentemente, a teleconsulta ou consulta médica não presencial foi utilizada por 33% dos médicos e 26% dos enfermeiros em todo o país no atendimento a pacientes em 2022. Os dados são do Centro de Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic). A pesquisa TIC Saúde do ano passado mostra um crescimento do uso de tecnologias por profissionais do setor quando comparado ao período anterior à pandemia, o que, para os pesquisadores, pode impactar positivamente a assistência à saúde.

Atentas a esse cenário a Weclix, provedora de internet fibra óptica do estado de São Paulo, e a YouCast, integradora especializada em soluções de broadcast, OTT, redes e produtos digitais, acabam de anunciar a parceria para lançar a campanha da plataforma ESaúde Assist no Estado de São Paulo.

Num primeiro momento a campanha priorizará a comunicação do serviço de telemedicina, que se trata do atendimento 24 horas de qualquer lugar e que muitos ainda não têm acesso por desconhecimento e por não saberem o quanto a telemedicina tem o poder de revolucionar o acesso à saúde de qualidade de forma muito eficiente, ajudando a superar o acesso limitado oferecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, a recursos imprescindíveis para a manutenção da saúde. Na sequência a campanha mostrará os benefícios das assinaturas completas do ESaúde Assist. Com custo que se propõe a ser acessível para famílias de até 5 pessoas, o ESaúde Assist conecta pacientes a rede particular de saúde para consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem.

Segundo Kátia Andrade, CMO da Weclix, o objetivo das marcas é conseguir atingir uma parcela considerável da população que recorre ao SUS. “Desde o início da operação temos propósitos que vão além de oferecer internet de qualidade. Com essa parceria queremos auxiliar na democratização do acesso aos serviços de saúde on-line, bem como proporcionar dignidade aos atendimentos”.

A CMO da Weclix ressalta que “além de ter um custo mais acessível comparado aos planos de saúde tradicionais, o ESaúde Assist atinge muito mais pessoas, pois possibilita à população a disponibilidade de um leque de especialidades para tratamento por meio da tecnologia”, relata.

Filipe Paula dos Santos, Diretor Comercial e sócio da YouCast, destaca que há diversos atendimentos que poderiam ser solucionados, via telemedicina, sem sobrecarregar os hospitais, o que evitaria a superlotação tão comum no dia a dia das empresas públicas e privadas de saúde. “Para nós é muito empolgante acompanhar o que a tecnologia pode fazer para sanar esse problema que há anos assola o nosso país. Uma boa anamnese em atendimento virtual pode resolver mais de 50% das queixas dos pacientes, ou seja, determinar a primeira linha de cuidados e acompanhar a evolução do quadro em consultas de retorno on-line ou presencial se necessário”.

O executivo ainda acrescenta que por meio da consulta on-line, uma pessoa com dor de garganta, virose ou mal-estar é diagnosticada rapidamente e recebe a receita médica digitalizada sem precisar sair de casa ou pegar fila. “Essa medida reduz, inclusive, o risco de exposição a outras doenças se estivesse no pronto-socorro, além de não precisar gastar com locomoção e estacionamento”, diz.

Lançamento da campanha do ESaúde no Estado de São Paulo

Nos próximos dias a Weclix irá incorporar ao seu portfólio de produtos o serviço de telemedicina fornecido pelo ESaúde Assist para garantir acesso a saúde aos seus clientes onde quer que eles estejam.

O lançamento da campanha irá acontecer no Encontro Nacional Abrint 2023, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio no Transamérica Expo Center, em São Paulo. No dia 24 de maio, às 17h30, a provedora estará presente no painel sobre telemedicina da Youcast, integradora de soluções para produção, distribuição e transmissão de conteúdo multimídia e de dados, para falar mais sobre a collab.