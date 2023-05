Ferramenta de roteiros de viagem atinge 100 mil downloads

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

O turismo é uma das indústrias mais importantes e lucrativas do país e do mundo, como citou Marcelo Freixo, presidente da Embratur, recentemente. Com o avanço da tecnologia e a busca por experiências de viagem mais personalizadas, empresas têm investido em soluções inovadoras para atender às demandas dos viajantes. Uma dessas empresas é o Roterin, que, em menos de 6 meses de utilização, já atingiu a marca de 100 mil downloads nas lojas de aplicativo.

O objetivo do Roterin é modernizar as operações de viagem, oferecendo aos viajantes informações relevantes sobre roteiros turísticos em diversas regiões do Brasil e em alguns países ao redor do mundo. Com a premissa de funcionar como um guia turístico virtual, a plataforma tem como sua principal característica a organização inteligente do itinerário de viagem.

“Uma das maiores preocupações dos turistas é otimizar o tempo e o dinheiro durante suas jornadas. Nesse sentido, o Roterin separa e organiza as atividades do dia a dia de forma inteligente, levando em consideração o tempo médio gasto em cada visita e fornecendo sugestões de restaurantes, opções de atividades indoor e até mesmo informações sobre preços e avaliações de atrações. Tudo isso é personalizado de acordo com as respostas fornecidas pelo usuário através de um questionário intuitivo”, comenta Lucas Castilhos, idealizador da plataforma.

O Roterin se baseia na combinação de um algoritmo avançado e Inteligência Artificial, que trabalham juntos para criar roteiros personalizados de acordo com as preferências e necessidades de cada viajante. Lucas Castilhos explica: “O Roterin é capaz de atender a dois perfis de turistas distintos: aqueles que possuem uma ideia geral de onde desejam ir, mas encontram dificuldades na organização do roteiro, e aqueles que nem sabem por onde começar. Em ambos os casos, o aplicativo se mostra útil.”

Além disso, o Roterin oferece flexibilidade aos usuários. Se um viajante já tiver algumas ideias em mente, a ferramenta pode organizar as informações e complementar o itinerário com outras atrações turísticas. Por outro lado, se o usuário preferir, é possível receber um roteiro elaborado do zero, com base nas preferências e interesses indicados no questionário inicial.

Com quase 70 destinos cadastrados, entre nacionais e internacionais, o Roterin vem subindo no ranking de aplicativos na categoria “Viagens” e atualmente está entre o TOP30 de aplicativos mais baixados na Apple Store.

Para saber mais e baixar o aplicativo, basta acessar: https://roterin.com/