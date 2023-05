Governança gestão de pessoas são temas do Bom Dia RH em Maringá

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

Boas práticas de governança e gestão de pessoas serão o foco do Bom Dia RH, tradicional evento organizado pela ABRH-PR, que acontecerá no dia 25 de maio (quinta-feira), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), das 8h30 às 12h30.

Para o presidente da ABRH-PR, Gilmar de Andrade, o Bom Dia RH de Maringá vai mostrar como as organizações podem fazer a diferença ao adotar algumas práticas de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa.

A programação terá dois painéis: Governança Corporativa & Sucessão e Governança Corporativa & Pessoas. O evento tem o apoio da ABRH-Noroeste, do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e da ACIM, e conta com o patrocínio da PwC.

“Gestão de Pessoas e Governança são dois campos essenciais para o sucesso de uma organização”, destaca Gilmar de Andrade. Ele ainda observa que a gestão eficaz de pessoas envolve práticas e estratégias que visam atrair, desenvolver e reter talentos, garantindo que os colaboradores estejam engajados e motivados para alcançar os objetivos organizacionais.

“A governança, por sua vez, diz respeito à estrutura e aos processos pelos quais uma organização é dirigida, controlada e monitorada, garantindo transparência, prestação de contas e conformidade com regulamentos e políticas”, completa o presidente da ABRH-PR.

Palestrantes

Para o Bom Dia RH estão confirmadas as presença de: Amanda Pinheiro (especialista em tecnologia da informação), André Caldeira (CEO da Propósito e Instrutor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), Cristiano Roveda (advogado empresarial e sócio fundador do escritório Roveda & Marcelino), Dirlene Rosar (Diretora de Pessoas na Watch Brasil TV e Coordenadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), Janete Anelli (Coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), Gilmar Silva de Andrade (administrador, mestre em Administração e presidente da ABRH-PR), Juliano Silva (Diretor geral da Branco Motores) e Paulo Cruz Filho (fundador da We.Flow, da Integral Works, da Auda e da Paraimpacto).