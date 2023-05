Projeto busca desenvolvimento empresarial entre mulheres

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

De acordo com dados do Sebrae , em 2022, 34,4% das mulheres são empreendedoras no Brasil. No entanto, a dupla jornada, com uma maior carga de responsabilidades em casa e cuidados com filhos e pessoas idosas, contribui para que as empreendedoras não consigam manter seus negócios em atividade.

Para reverter essa estatística preocupante e mudar a vida de muitas mulheres, a começar pelo seu entorno, desde o início de 2022, a empreendedora e profissional de Marketing de Porto Alegre (RS), Daniela Soares, lidera o programa “Mesa de Milhões”, com o objetivo de apoiá-las a investirem no seu rápido desenvolvimento empresarial.

Nascida em Porto Alegre (RS), Daniela Soares é publicitária formada pela PUC(RS). Atua há 14 anos na área de marketing e, há 7 anos, é mentora de empreendedoras que querem se posicionar assertivamente na internet através da sua Marca Pessoal. “Nesse programa, as minhas rainhas, como gosto de chamá-las, participam de eventos que buscam acelerar o negócio delas. E esse programa se estrutura em quatro esferas principais para que elas tenham sucesso em seus empreendimentos, como: Mente, Essência, Negócios e Networking”, pontua a empreendedora.

Daniela explica que dentro do programa de desenvolvimento são oferecidos às mulheres benefícios como conteúdos estratégicos de diversas áreas como financeiro, marca pessoal e branding, posicionamento digital, networking e ambiência. “É muito gratificante vê-las crescendo o seu negócio no digital com leveza, conhecimento e solidez. E não é só isso, elas estão botando em prática os ensinamentos e prosperando em seus negócios através do digital”, disse empolgada a empresária.

Segundo a empreendedora, todas suas alunas juntas já geraram para seus empreendimentos, através de sua mentoria, mais de R$ 4 milhões em receita. Durante os encontros acontecem aulas online e ao vivo toda semana com experts das mais diversas áreas; rodadas de negócios ao final de cada aula de conteúdo; grupo secreto no Instagram e WhatsApp para divulgação de seus negócios entre elas e Networking entre mulheres e potenciais clientes.

Treinadoras

Especialistas participam como professores do programa, como a advogada e especialista em constelação sistêmica, Ana Carolina Lisboa. Com mais de 12 mil alunas em 17 países, a treinadora de mulheres acompanha pessoas que desejam crescer, mudar, empreender, e realmente olharem para suas próprias vidas através da visão sistêmica.

Outra empreendedora que divide seus conhecimentos com o público do programa “Mesa de Milhões” é Camila Farani. Farani é uma empresária, empreendedora, colunista e investidora brasileira. Ela é um dos nomes mais falados quando o assunto é investimento. A especialista já conquistou grande espaço no mercado financeiro. A trajetória da empreendedora começou quando tinha apenas 16 anos.

Estima-se que seus investimentos feitos nos últimos 10 anos ultrapassaram os 35 milhões de reais. Farani sempre apostou em inovação e tecnologia nas empresas que investiu. Ela também trabalhou como colunista na Gazeta do Povo, O Estado de S. Paulo e na Forbes. Ela é um dos “tubarões” do Shark Tank Brasil.

Outro case de sucesso e ex-aluna do programa que se tornou empresária e também atuou como professora do projeto é a empresária Daiane Todescatto. “Entrei como aluna no programa no ano de 2022, quando estava iniciando um novo modelo de negócio, e senti a necessidade de estar em um grupo de empresárias, onde eu pudesse ser melhor orientada nesse modelo de negócio que estava trabalhando”.

Para Daiane, o programa marcou muito a sua carreira profissional. “Foi lá dentro que criei a minha marca ‘Serenata Aromas’, de velas aromáticas. Foi dentro desse programa que tive direcionamento, rota e aprendi muito com as palestras; pude fazer parcerias com outras empresárias”. Segundo a a treinadora o que lhe marcou foi o apoio que recebeu quando enfrentou dificuldades. “Sem concorrência, como acontece no mundo dos negócios”. Após sua formação, Daiane foi convidada por Daniela Soares para fazer parte da mesa como palestrante para ministrar para outras mulheres que estavam adentrando no “Mesa de Milhões”.

Quem também foi ex-aluna do programa e atuou também como palestrante é a Gestora Financeira Giuliete Soares. Giu, como é conhecida, é fundadora da Foccus Finanças, uma empresa de BPO Financeiro que terceiriza o operacional e a inteligência financeira de pequenas e médias empresas.

“Foi incrível poder participar da “Mesa de Milhões” 1 e 2. Um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Pude contribuir com mulheres incríveis e também fazer um excelente Network. Cada vez mais mulheres precisam conhecer esse projeto”, falou Giu sobre o programa.