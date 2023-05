TDCX chega ao Brasil e continua sua expansão global

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

A TDCX (NYSE: TDCX), uma provedora de soluções de experiência digital do cliente (CX) para empresas de tecnologia e blue-chip, lançou seu 29ºcampus em São Paulo (Brasil).

Employees at TDCX Brazil campus have monthly catchups with the management team over a meal or panel discussion to stay informed about the company’s goals and objectives. They are also often involved in team-building activities such as problem-solving competitions and fun karaoke sessions. (Photo: Business Wire)

O novo campus abriga uma equipe multilíngue de 120 especialistas em experiência do cliente que fornecem suporte a jogadores de classe mundial em nome de uma das maiores desenvolvedoras de jogos, editoras e organizadoras de torneios de eSports do mundo.

O campus do Brasil é o mais recente de uma série de expansões geográficas da TDCX. Nos últimos três anos, a TDCX abriu campi na Colômbia, Romênia, Coreia do Sul, Turquia e Vietnã, aprofundando sua cobertura para os clientes.

O segmento de terceirização de processos de negócios do Brasil está projetado para atingir um valor de mercado de US$ 4,9 bilhões até 20271, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) próxima a 8,5 % em relação a 2023-271. O campus brasileiro da TDCX complementa seu campus existente na Colômbia e fortalece sua capacidade de atender às necessidades dos clientes na América do Norte e na América Latina.

Laurent Junique, fundador e diretor executivo da TDCX, disse: “O Brasil oferece muitas vantagens como um centro de entrega. No nosso campus de São Paulo, seremos capazes de fornecer forte suporte para clientes internacionais na América do Norte e na América Latina. Também poderemos aproveitar a força de trabalho local, que é altamente qualificada e conhecedora de tecnologia.

O setor de serviços terceirizados de CX está em um momento muito empolgante. Os avanços na tecnologia, como é o caso da inteligência artificial (IA) generativa, estão nos permitindo repensar como abordamos a CX em muitas frentes. Isso inclui melhorar a experiência que oferecemos aos usuários finais por meio de maior personalização e tempos de resposta mais rápidos. Entre as provedoras de serviços, como a TDCX, isso abre caminhos para automatizar ainda mais os processos e gerar insights por meio da análise de dados para recursos preditivos mais fortes e melhorias de processos para nossos clientes.

O lançamento do campus no Brasil é outro exemplo de nosso compromisso de continuar investindo em nossas capacidades e alcance geográfico para incrementar nossas ofertas aos nossos clientes”.

TDCX aumenta sua XP em jogos

A TDCX tem crescido com força na indústria de jogos. Sua receita neste segmento no ano fiscal de 2022 aumentou 71 % no ano.

Ao estabelecer um campus no Brasil, a TDCX conseguiu expandir seu escopo para um importante cliente de jogos. Ela agora oferece suporte às operações internacionais do cliente por meio de seus locais no Brasil, Japão, Coreia, Malásia, Turquia e Vietnã.

A equipe de agentes de suporte ao jogador da TDCX, muitos dos quais também são jogadores, é bem versada no jogo e entende profundamente as expectativas dos jogadores e a visão dos desenvolvedores. Isso permite que a TDCX forneça consistentemente altos padrões de suporte para seus clientes de jogos e dimensione rapidamente quando necessário.

Novo campus no coração de São Paulo

Localizado no coração de São Paulo, o campus da TDCX no Brasil está convenientemente no bairro do Paraíso, que possui modernos prédios de escritórios, cercados por restaurantes, farmácias, lojas e academias.

O campus conta com um espaço multiuso para promover o bem-estar de seus colaboradores. Equipado com sofás aconchegantes, mesas de pebolim e de pingue-pongue, música ambiente e lanches e bebidas de cortesia, os funcionários têm vários espaços para relaxar e se relacionar com seus colegas. Isso está de acordo com o compromisso da TDCX de oferecer uma ótima experiênciaàequipe profissional por meio de espaços de trabalho físicos, uma cultura inclusiva e edificante e tecnologia inovadora.

Para apoiar seu crescimento no Brasil, a TDCX está buscando ativamente pessoas talentosas para se juntaràequipe. Os interessados podem saber mais em: https://www.tdcx.com/careers/.

Sobre a TDCX

A TDCX, com sede em Singapura, fornece soluções transformadoras de experiência digital do cliente (CX), permitindo que marcas líderes mundiais e disruptivas adquiram novos clientes, fidelizem os clientes e protejam suas comunidades on-line.

A TDCX ajuda os clientes a alcançar suas aspirações de experiência do cliente, aproveitando a tecnologia, a inteligência humana e sua presença mundial. Ela presta serviços a clientes nos campos de fintech, jogos, tecnologia, compartilhamento de residências e viagens, publicidade digital e mídia social, streaming e comércio eletrônico. A experiência e a forte presença da TDCX na Ásia a tornaram uma parceira confiável para clientes, especialmente empresas de nova economia e alto crescimento, que buscam explorar o potencial de crescimento da região.

O compromisso da TDCX em fornecer resultados positivos para os clientes se estende ao seu papel como cidadã corporativa responsável. Seu programa de Responsabilidade social corporativa se concentra em transformar positivamente a vida de sua equipe de trabalho, suas comunidades e do meio ambiente.

A TDCX emprega mais de 17,8 mil pessoas em 28 campi ao redor do mundo, especificamente Singapura, Malásia, Tailândia, Filipinas, China continental, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Índia, Romênia, Espanha, Colômbia e Turquia. Para mais informações, acesse www.tdcx.com.

1 Fonte: Statista. Terceirização de processos de negócios – Brasil | Previsão de mercado

