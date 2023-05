Consultoria de marketing e vendas cresce exponencialmente

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de maio de 2023.

A consultoria em Marketing e Vendas, ABM, obteve um crescimento de mais de 300% no ano de 2022. Esse feito expressivo é atribuído à abordagem educativa, respaldada por uma cultura orientada a dados. A aposta da ABM está atrelada a investimento em pessoas e tecnologia com objetivo de coletar e interpretar informações relevantes do mercado, possibilitando a adoção de estratégias mais eficientes e direcionadas.

A empresa estabeleceu parcerias estratégicas com diversas companhias, ampliando sua rede de contatos e fortalecendo sua capacidade de atender a diferentes setores e mercados. Essas colaborações têm sido fundamentais para impulsionar o crescimento e a rentabilidade dos clientes da ABM.

De acordo com Victor Rios, especialista em canais digitais, destaca que o desafio das empresas, torna-se de mais fácil compreensão quando é utilizado uma abordagem consultiva e orientada a dados. As empresas passam desta forma compreender melhor os esforços de marketing e vendas junto aos seus consumidores finais.

O formato metodológico de atuação da ABM relaciona-se ao tato educativo e culturalmente orientado a dados. A partir dessa premissa os esforços da empresa visam um relacionamento duradouro junto aos seus clientes.

Com uma equipe focada no curto e médio prazo, a ABM projeta um futuro promissor. Sua missão é continuar oferecendo soluções baseadas em dados e focadas em resultados, para impulsionar o sucesso de seus clientes.

Para mais informações sobre a ABM e como a consultoria pode auxiliar as empresas a alcançarem resultados expressivos, é possível acessar o seguinte link: www.abm.tec.br