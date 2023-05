Belkin Apresenta Ultimate Power Bank – O Carregador Rápido sem Fio BoostCharge™ para Apple Watch + Banco de Energia de 10K

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de maio de 2023.

Belkin, uma marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, anunciou hoje um banco de energia inédito que oferece recursos de carregamento rápido para os modelos mais recentes do Apple Watch1 e iPhone ao mesmo tempo, em qualquer lugar. Capaz de carregar totalmente o Apple Watch série 8 e o Apple Watch série 7 de 0% a 80% em cerca de 45 minutos e o Apple Watch Ultra de 0% a 80% em cerca de uma hora2, o carregador rápido sem fio BoostCharge Pro é a solução perfeita para energia portátil em um piscar de olhos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230516006033/pt/

Belkin BoostCharge™ Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K (Photo: Business Wire)

O poderoso novo carregador foi projetado na Califórnia pela premiada equipe de design da Belkin e desenvolvido para caber na maior parte de tamanhos e estilos de pulseiras do Apple Watch. Ele aproveita o que há de mais moderno em tecnologia para carregar o Apple Watch série 8 catorze vezes ou o iPhone 14 duas vezes3.

Características do produto::

Suporta carregamento rápido para Apple Watch série 8 e Apple Watch série 7 de 0% a 80% em cerca de 45 minutos e Apple Watch Ultra 0% a 80% em cerca de uma hora 2

Construído com uma porta USB-C PD de 20 W para carregamento rápido do próprio banco de energia, bem como de um dispositivo adicional

Proporciona até 36 horas de reprodução de vídeo para iPhone 14 4 com capacidade das células de 10.000 mAh

com capacidade das células de 10.000 mAh Construído com proteção contra sobrecarga e totalmente certificado por USB-IF e MFi para fornecer energia segura, rápida e eficiente

Suporta carregamento sem fio para AirPods Pro (2 a geração)

geração) Inclui cabo USB-C de 12″ para carregar o banco de energia

Enviado em embalagens de varejo sem plástico

A garantia do equipamento conectado cobre até US$ 2.500 para sua tranquilidade

O Carregador Rápido sem fio BoostCharge Pro para Apple Watch + Banco de Energia de 10K já está disponível por US$ 99,99 na Belkin.com e em breve em revendedores selecionados em todo o mundo.

O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder no mercado de acessórios, oferecendo soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade, áudio, segurança e automação residencial a uma ampla gama de eletrônicos de consumo e ambientes empresariais. Projetado no sul da Califórnia e vendido em mais de 100 países, a Belkin é líder de mercado e inovadora há 40 anos. Sua dedicação ao design e qualidade inspirados em pessoas informa tudo, desde o teste do usuário e o processo de prototipagem até a conformidade regulamentar, fabricação e programas de garantia. Em 2018, a Belkin International se fundiu com a Foxconn Interconnect Technology para expandir sua influência mundial, mantendo seu foco constante em P&D, comunidade, educação e sustentabilidade.

1 O carregamento rápido é compatível apenas com Apple Watch série 7, Apple Watch série 8 e Apple Watch Ultra. Outros modelos terão tempos de carregamento regulares.



2 Testes conduzidos pela Belkin em outubro de 2022; dispositivos testados com o software watchOS 9.0.1 mais recente. Os resultados reais variam em função de diversos fatores, incluindo tempo de uso do dispositivo, modelo e ambiente de uso, para usuários individuais.



3 Dados baseados em testes de laboratório interno. Os resultados reais variam em função de diversos fatores para usuários individuais.



4 Horas adicionais máximas de reprodução de vídeos calculadas ao comparar a capacidade de células deste banco de energia com as horas máximas de reprodução de vídeos obtidas pelo iPhone 14 em condições normais. Os resultados reais variam em função de diversos fatores para usuários individuais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.



Contato:

Jen Wei

Vice-Presidente de Comunicações Globais e Desenvolvimento Corporativo

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE