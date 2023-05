O Instituto de Inovação Tecnológica dos Emirados Árabes Unidos lança o grande modelo de linguagem “Falcon 40B” de código aberto para pesquisa e utilização comercial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de maio de 2023.

O Instituto de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), um centro de pesquisa global líder e o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council, ATRC) de Abu Dhabi fortaleceu hoje sua crescente influência internacional no campo da inteligência artificial ao anunciar que o “Falcon 40B”, o primeiro modelo de IA em larga escala dos Emirados Árabes Unidos, agora tem seu código aberto para pesquisa e uso comercial. Essa iniciativa pioneira representa o compromisso de Abu Dhabi em promover a colaboração entre setores e impulsionar os avanços na IA generativa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005052/pt/

“Falcon 40B,” the UAE’s first large-scale AI model, is now open source for research and commercial use. (Photo: AETOSWire)

O Falcon, um grande modelo de linguagem (large language model, LLM) básico com 40 bilhões de parâmetros, treinado em um trilhão de tokens, concede acesso sem precedentes a pesquisadores e inovadores de pequenas e médias empresas (PMEs). A TII está disponibilizando acesso aos recursos do modelo como um pacote de código aberto mais abrangente, com o objetivo de permitir o acesso a recursos avançados de LLM, promover a transparência e a responsabilidade e apoiar a inovação e a pesquisa no campo.

No ecossistema atual de IA, os desenvolvedores estão percebendo que os LLMs que fornecem acesso aos recursos do modelo são mais atraentes devido as capacidades melhoradas que oferecem para pequenos ajustes em comparação com os que não oferecem. Embora a maioria dos LLMs tenha concedido licenças exclusivas apenas para usuários não comerciais, a TII deu um passo importante ao oferecer aos pesquisadores e usuários comerciais acesso ao LLM Falcon 40B.

Em conjunto com o lançamento do Falcon 40B como um modelo de código aberto, a TII lançou um convite para propostas, convidando cientistas, pesquisadores e visionários que estejam entusiasmados para aproveitar o potencial do modelo de fundação. Eles são incentivados a contribuir com suas ideias inovadoras e aproveitar o modelo para criar casos de uso inspiradores ou explorar outras possibilidades de aplicação em áreas como engenharia, saúde, sustentabilidade, codificação e muito mais.

Como incentivo para propostas de pesquisa excepcionais, os projetos selecionados receberão “Treinamento de capacidade computacional” na forma de investimento, permitindo que os inovadores aproveitem recursos computacionais robustos para análise acelerada de dados, modelagem complexa e novas descobertas. Esse suporte estimulará e acelerará o desenvolvimento de novas ideias, fornecendo os recursos necessários para transformá-las em soluções de IA significativas com viabilidade comercial e benefícios para a sociedade.

VentureOne, o setor de comercialização do ATRC, facilitará a capacidade computacional para produzir as soluções mais inovadoras.

“Tornar o Falcon 40B um software de código aberto representa um marco fundamental em nosso compromisso de promover a inovação em IA”, disse Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC). “Estamos revolucionando o acesso ao LLM e permitindo que pesquisadores e empreendedores apresentem os casos de uso mais inovadores. Apoiaremos ainda mais essas apresentações com capacidade computacional como financiamento por meio da VentureOne, ajudando a promover um ecossistema de pesquisa próspero”.

O Falcon, apresentado pela primeira vez em março de 2023, mostrou um desempenho excepcional e destacou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o progresso tecnológico. Com base na ferramenta de análise comparativa HELM LLM da Universidade de Stanford, o Falcon 40B superou seus equivalentes renomados na utilização de um treinamento de capacidade computacional significativamente menor. Com apenas 75% da computação de treinamento do GPT-3 da OpenAI, 40% do Chinchilla AI da DeepMind e 80% da computação de treinamento do PaLM-62B do Google, a ferramenta comprovou o compromisso da TII com o avanço dos desenvolvimentos em IA generativa.

Dr. Ray O. Johnson, diretor executivo da TII, disse: “A capacidade computacional desempenha um papel fundamental na aceleração do treinamento do sistema de IA e permite a implementação mais rápida de casos de uso. Como o novo combustível que impulsiona a inovação tecnológica, a mudança para oferecer esse apoio será revolucionária no aprimoramento das capacidades dos inovadores e permitirá que eles ultrapassem os limites de seus projetos para alcançar avanços notáveis.”

O Falcon 40B é uma inovação liderada pelo Centro de Pesquisa em Ciência Digital e IA ( AI and Digital Science Research Center, AIDRC) da TII. A mesma equipe também lançou o NOOR, o maior modelo de PNL (processamento de linguagem natural ) árabe do mundo, no ano passado, e a caminho para desenvolver e anunciar o Falcon 180B em breve.

A Dra. Ebtesam Almazrouei, diretora da Unidade Intercentro de IA da TII, disse: “O lançamento de código aberto dos modelos de IA de parâmetros Falcon 40B, 7.5B e 1.3B e nosso conjunto de dados REFINEDWEB de alta qualidade exemplificam as profundas contribuições científicas dos Emirados Árabes Unidos. A cada avanço, desafiamos as limitações, remodelamos o reino das possibilidades e abrimos caminho para esforços de colaboração com impacto transformador”.

Os Emirados Árabes Unidos subiram recentemente cinco posições e se classificaram como o principal país árabe e o 370 entre 166 países no Índice de Prontidão de Tecnologias de Fronteira da ONU de 2023. Complementando uma longa lista de marcos tecnológicos progressivos, o modelo de IA generativa de código aberto está definido para impulsionar as credenciais dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais agentes de IA.

Caso tenha interesse em acessar os modelos de IA do Falcon ou enviar uma proposta para o caso de uso, acesse FalconLLM.TII.ae. Os LLMs Falcon de código aberto até o momento serão disponibilizados sob uma licença baseada nos princípios do software de código aberto Apache 2.0, que permite uma grande variedade de uso gratuito.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005052/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230525005052/pt/1803352/19/TII_-_V1-_HQ.mp4

Contato:

Jennifer Dewan, diretora sênior de comunicações

[email protected].

Fonte: BUSINESS WIRE