Norte de Minas – Cimams e Sedese acertam preparação dos municípios nas conferências de assistência social

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2023.

Norte de Minas – A organização e o desenvolvimento das conferências no âmbito dos municípios e também para a Conferência Regional de Assistência Social em 2023, foi o tema da reunião realizada na manhã desta quinta-feira (27), entre o Departamento de Convênios e Políticas Sociais do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS e representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – Regional Montes Claros.

Nesta primeira reunião, a diretora da Sedese Regional de Montes Claros, Janice Pimenta Borém e a analista de gestão de políticas em desenvolvimento,

Ellen Juliana Alves Dias confirmaram com a coordenadora do departamento do CIMAMS, Karla Eriely Magalhães, a retomada da agenda em parceria para o desenvolvimento de oficinas de formação, encontros, capacitações e ações para o aprimoramento e qualificação da gestão da política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no Norte de Minas.

Ficou acertado um encontro com gestores municipais de assistência social, previsto para acontecer na primeira quinzena de junho/2023, sobre o tema conferências municipais de assistência social, momento em que a Sedese e o CIMAMS pretendem abordar aspectos mais relevantes sobre a organização e o desenvolvimento das conferências no âmbito dos municípios e preparação deles para a Conferência Regional.

A outra pauta da reunião foi uma demanda já apresentada pelos municípios junto ao CIMAMS, de formação na área técnica dos benefícios eventuais, acerca dos critérios, regulamentação, como desenvolver a concessão dos benefícios eventuais conforme o preconiza a legislação federal.

Ficou acertado que, em breve, será realizado um treinamento com oficinas de capacitação sobre os benefícios eventuais e os sistemas informatizados do SUAS, assim como o tema do controle social no SUAS.

A coordenadora Departamento de Convênios e Políticas Sociais do CIMAMS, Karla Eriely, afirmou que trata-se de uma importante parceria para o consórcio, uma vez que a política de assistência social é de grande alcance nos municípios.

“O CIMAMS vem atuado como uma ferramenta para o aprimoramento e a qualificação da gestão pública,” destacou.