Livro aborda empreendedorismo no pós-pandemia

* Por: DINO - 26 de maio de 2023.

A recuperação pós-pandemia de Covid-19 é um dos maiores desafios dos empresários do Brasil na gestão de pequenos negócios, segundo a pesquisa “Dores dos Pequenos Negócios“, realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em setembro de 2002 e divulgada em janeiro deste ano.

De acordo com a entidade, o principal desafio de quem empreende no país consiste no trabalho para se reerguer e se reinventar depois dos abalos econômicos resultantes da crise sanitária.

Nesse panorama, Cristina Boner, presidente do Conselho Fiscal do grupo Drexell, escreveu o livro “Empreendedorismo pós-pandemia”, que tem lançamento programado para setembro de 2023 em São Paulo (SP) e Brasília (DF), na livraria Cultura.

Na obra, Boner explica as estratégias de ação no campo do empreendedorismo voltadas ao processamento de mudanças e atualização de situações para “vencer um jogo em que as regras mudam todos os dias”.

Para a autora, os ensinamentos presentes no trabalho podem ajudar empreendedores brasileiros à frente de iniciativas de todos os portes e segmentos a entenderem que não existe um único caminho para alcançar o sucesso.

“O conhecimento, este sim, é uma herança eterna que a vida nos permite dar em forma de livro”, articula. “Esta obra contém uma boa parte do que vivi e aprendi e é a prova de que as mulheres são capazes de fazer ‘magia’”, diz ela.

Boner destaca que todo mundo tem uma história pessoal, mas algumas pessoas aprendem que não basta alcançar o sucesso, mas sustentar o mesmo. “Espero que esse livro possa ajudar a formar o perfil de um empreendedor do futuro, dando um passo a passo do que precisa ser trilhado para ser bem-sucedido”.

Em síntese, nas palavras da presidente do Conselho Fiscal do grupo Drexell, a obra “Empreendedorismo pós-pandemia” proporciona um aprendizado sobre “a arte de começar e permanecer”.

“Neste livro, abordo estratégias para que os empreendedores possam processar as mudanças, atualizar-se e vencer um jogo em que as regras mudam todos os dias, como a ‘fórmula para fechar bons negócios’”, explica.

Para mais informações, basta acessar: www.cristinaboner.com.br