Semana de Comunicação oferece oficinas e palestras gratuitas no Metaverso

* Por: DINO - 26 de maio de 2023.

Não dá mais para fugir. Os encontros virtuais se tornaram parte da rotina, tomando força durante os maiores picos da pandemia do Coronavírus. As salas e as chamadas online passaram a representar uma alternativa para aglomerações presenciais, e acabaram revelando-se uma possibilidade de acessibilidade e alcance nunca antes vista. Do mundo do trabalho ao acadêmico, as transformações vieram para ficar.

Desta forma, os estudantes da Universidade Veiga de Almeida, dos Campi Barra, Cabo Frio e Tijuca, pelo terceiro ano consecutivo promoverão, de maneira virtual, a SECOM. Em sua 19ª edição, intitulada de “Comunicação, Entretenimento e Inovação”, o evento acontece entre os dias 29 e 31 de maio, com o diferencial de que será realizada na plataforma do Metaverso.

Temas como marketing digital, escrita criativa, branding e empreendedorismo serão debatidos em transmissões pela manhã, à tarde e à noite. Além das palestras, haverá espaços exclusivos de interação com avatares, jogos, música e imersão planejados pela Live Planet, pioneira do uso do Metaverso no Brasil e apoiadora master do encontro.

No dia de abertura, 29 de maio, o evento recebe, às 10h, Edward Pimenta. O responsável pelo Branded Content da Editora Globo, formado em Jornalismo pela UNESP, trará reflexões sobre estratégias de marca em contextos digitais, sob o tema “Um olhar para o futuro: branding na era digital”.

Já o turno da tarde recebe, às 14h, Stefano Guida. O fonoaudiólogo e professor de oratória ministrará a palestra “Em época dos Avatares, falar bem para quê?”. Na sequência, às 15h, quem marca presença é Sinuhe Preto, que explorará técnicas e inspirações para os amantes da escrita.

Denilson Shikako, fundador da Fábrica de Criatividade, encerra o primeiro dia da SECOM às 19h, compartilhando sua expertise em neurociência e criatividade na palestra “O dia em que o futuro foi ontem”. Com uma ampla trajetória em inovação, Shikako promete levantar provocações sobre o impacto da criatividade no mundo dos negócios.

No segundo dia, 30 de maio, o destaque fica por conta do palestrante Miguel Angelo, doutor em Inteligência Artificial pela PUC-Rio, que abordará a relação entre a ética e a regulamentação do profissional de comunicação em sua palestra “ChatGPT e o profissional de comunicação”. No mesmo horário, a Head do G1, Thaísa Coelho, pós-graduada em economia e marketing digital, com mais de quinze anos de experiência, falará sobre o tema e como é o seu dia a dia como responsável pela estratégia de negócio, tecnologia e evolução da experiência do Portal.

No mesmo dia, às 15h, o jornalista André Muzell, repórter da Jovem Pan News e fotógrafo, conduzirá o workshop “Desvendando a reportagem”. A semana contará ainda com encontros práticos sobre edição de podcast e regularização MEI, com Celso Valente Silveira, CEO & Co-Founder do MEiShop, uma startup que reúne soluções práticas e informações relevantes para a categoria MEI. “Na edição 19a. edição, intitulada de Comunicação, Entretenimento e Inovação, esperamos reunir mais de 5000 interessados no assunto”, diz a professora da Veiga de Almeida, Ana Rosado.