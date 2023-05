Empresa cria sistema de gestão orçamentária para limpeza

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de maio de 2023.

O Brasil registrou 357.937 novos negócios em janeiro de 2023, de acordo com o Mapa de Empresas, ferramenta disponibilizada pelo Drei (Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração), do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), em parceria com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados).

Apesar de atuarem em diferentes setores, a maior parte das iniciativas empresariais têm objetivos em comum: faturar por meio da oferta de produtos e serviços e fazer uma gestão eficiente, a fim de garantir a segurança financeira do negócio – o que inclui a atenção a gastos essenciais com elementos como a limpeza.

Pensando nisso, uma empresa do interior de São Paulo desenvolveu um sistema de gestão orçamentária antes pensada apenas para grandes empresas, mas agora disponibilizada para para PMEs. Segundo Luis Fernando, diretor executivo da Higiclear, o sistema oferece uma série de benefícios quando comparado com o método de cotação de lista de compras de materiais de limpeza.

A Higiclear é uma distribuidora de produtos de limpeza profissional para o público B2B fundada em 1994. Hoje, a empresa atende cerca de 600 municípios, com mais de 3000 pontos de entrega para diversos segmentos empresariais – de multinacionais a pequenos negócios.

Ele conta que o método de gestão de compras inteligente da Higiclear analisa as melhores opções e substituições por produtos de limpeza profissionais para os empreendimentos. “Em primeiro lugar, o negócio interessado informa os seus custos atuais com produtos de limpeza e os materiais que utiliza”.

Com base nesses dados, prossegue, a Higiclear analisa, estuda e oferece substituições por produtos profissionais, de alta performance, que podem render mais, com certificados de órgãos como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a ISO (Organização Internacional de Normalização, na sigla em português). “Além disso, a Higiclear só recomenda opções ecologicamente sustentáveis”, afirma.

“Como resultado, a empresa interessada pode abandonar os produtos ineficazes e de uso doméstico e passar a utilizar apenas itens pensados para o uso profissional, mas sem gastar mais do que já gasta habitualmente”, complementa.

Na visão de Fernando, outro benefício oferecido pela gestão inteligente é a praticidade: “Com esse método, as empresas não precisam mais alocar grandes períodos de tempo com cotações de lista de materiais de limpeza com diversos fornecedores – o que configura uma solução atraente sobretudo para PMEs, em que os empreendedores e profissionais têm de aproveitar todo o tempo possível para fazer o “negócio acontecer”.

O diretor executivo da Higiclear destaca que, além de ser um modo de conseguir economia, o sistema de gestão orçamentária de produtos e materiais de limpeza possibilita que a empresa trabalhe com maior segurança, dispensando misturas de produtos de limpeza e deixando de lado opções que não são recomendadas, como produtos de limpeza domésticos ou semiprofissionais.

Como tudo começou?

“Em 2007, um importante cliente do setor de limpeza profissional nos apresentou um desafio. Eles queriam utilizar exclusivamente nossos produtos de limpeza em todos os seus contratos, mas estavam preocupados com o possível aumento de custos”, conta Fernando. “Até então, eles utilizavam apenas parte de nossos produtos e complementavam com produtos que eram selecionados através de cotações mensais”.

Diante dessa situação, ele conta que a empresa decidiu encarar o desafio e assegurou que o valor investido em produtos comprados pelas cotações periódicas não aumentaria, mas diminuiria em aproximadamente 10%. “Assim, nasceu o sistema de gestão orçamentária, que passou a ser adotado por clientes não apenas do Sudeste, mas de todo o Brasil”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://www.higiclear.com/