Falcon 40B dos Emirados Árabes Unidos domina a classificação: é o primeiro lugar mundial na mais recente verificação independente da Hugging Face de modelos de IA de código aberto

29 de maio de 2023.

O Falcon 40B, primeiro modelo de IA de código aberto e de 40 bilhões de parâmetros em grande escala dos Emirados Árabes Unidos, lançado pelo Instituto de Inovação Tecnológica (TII) de Abu Dhabi na semana passada, alcançou o primeiro lugar na tabela de classificação de grande modelo de linguagem de código aberto – Open Large Language Model (LLM) – da Hugging Face. A Hugging Face, uma empresa dos Estados Unidos que busca democratizar a inteligência artificial por meio de código aberto e ciência aberta, é considerada a verificadora independente definitiva de modelos de IA do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230529005054/pt/

Falcon 40B ranks 1st globally in Hugging Face Open LLM Leaderboard. (Graphic: AETOSWire)

O Falcon 40B conseguiu superar modelos estabelecidos, como o LLaMA da Meta (incluindo seu modelo 65B), o StableLM da Stability AI e o RedPajama da Together, para chegar ao topo do cobiçado ranking. O índice utiliza quatro referências principais do Eleuther AI Language Model Evaluation Harness, uma estrutura consolidada que avalia modelos de linguagem generativa em: AI2 Reasoning Challenge (25-shot), um conjunto de questões de ciências do ensino fundamental; HellaSwag (10-shot), um teste de inferência de senso comum, que é fácil para humanos, mas desafiador para modelos SOTA; MMLU (5-shot), um teste para medir a precisão multitarefa de um modelo de texto; e TruthfulQA (0-shot), um teste para medir se um modelo de linguagem é verdadeiro ao gerar respostas para perguntas.

A tabela de classificação Open LLM da Hugging Face é uma ferramenta de avaliação objetiva abertaàcomunidade de IA que rastreia, classifica e avalia LLMs e chatbots quando são lançados.

Treinado em um trilhão de tokens, o Falcon 40B marca um ponto de virada significativo para os Emirados Árabes Unidos em sua jornada rumoàliderança da IA, permitindo acesso generalizado aos pesos do modelo, tanto para pesquisa quanto para uso comercial. O novo ranking confirma a proeza do modelo em tornar a IA mais transparente, inclusiva e acessível para o bem maior da humanidade.

Com este desenvolvimento mais recente, o TII conseguiu garantir aos Emirados Árabes Unidos um lugaràmesa quando se trata de modelos generativos de IA, permitindo entrar em uma lista exclusiva de países que estão trabalhando para impulsionar a inovação e a colaboração da IA.

O TII já iniciou o trabalho em sua próxima versão do Falcon – o modelo 180B AI. Para saber mais sobre o atual modelo Falcon 40B de IA de código aberto, acesse: FalconLLM.TII.ae. O anúncio inicial do Falcon 40B pode ser encontrado aqui: Instituto de Inovação Tecnológica dos Emirados Árabes Unidos lança o grande modelo de linguagem “Falcon 40B” de código aberto para pesquisa e utilização comercial.

AETOSWire

