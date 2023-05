Humorlab aposta no bom humor para o ambiente corporativo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de maio de 2023.

Em tempos atuais, a realidade do trabalho – cada vez mais condicionada ao dinamismo e flexibilidade promovidos pelas novas tecnologias – faz parecer arcaica a imagem de um ambiente no qual as pessoas não conversam, sentam-se em suas cadeiras quando chegam e só se levantam ao dar o horário de ir para casa. No âmbito popular, há quem diga ser o sorriso o melhor remédio e, a partir desta perspectiva, Maryana Rodrigues, conhecida artisticamente por Maryana com Y, fundadora da Humorlab, dedicou-se à busca pela conscientização quanto à importância do humor e da sensação de bem-estar. A forma que encontrou de levantar e disseminar tal debate foi por meio de palestras mundo afora.

A Humorlab aplica a ciência para explicar os benefícios de ser mais leve, através da endorfina, que é conhecida por ser o hormônio do bem-estar, responsável por proporcionar a sensação de conforto, disposição, alegria e, até mesmo, alívio da dor. De acordo com especialistas, ao rir, o cérebro é atingido por dopamina, o que pode gerar um maior foco e retenção ao longo prazo por parte dos ouvintes, tornando o conteúdo mais envolvente e vivo.

A palestrante aborda, em suas apresentações, teorias e discussões sobre temas como o impacto do humor no funcionamento neurológico. Como base, Maryana reúne desde estudos científicos até obras como a do autor Dr Joe Dispenza, no livro “Quebrando o Hábito de ser você mesmo”, que se debruça sobre o assunto e apresenta diferentes teorias e aplicações metodológicas.

Com isso, a empresa tem como principal objetivo apresentar a relação da ciência com a prática do humor, utilizando a neurolinguística. “O cérebro humano usa o caminho mais rápido sempre que algo começa a ficar bom, através de repetições de fala ao longo dos anos”, comenta Maryana. “Precisamos reprogramar e sempre que dizer ‘se melhorar’, completarmos com a palavra ‘melhora’ e, assim, vamos criando caminhos neurais para uma nova sensação de bem-estar”, pontua a palestrante.

Por que apostar no bom humor?

Maryana com Y, TEDx speaker com quase 500 mil pessoas impactadas com experiências no Brasil e no exterior, conta que sempre procurou explorar o bom-humor em suas palestras, assim como em sua carreira como mentora. Procura seguir a mesma premissa na Humorlab, em que os palestrantes, mestres de cerimônia, DJs, cantores e apresentadores também trabalham com o humor, a fim de destacar a importância de um ambiente descontraído nas empresas.

A empresária destaca que a comédia nasceu para fazer rir: “O humor é feito para fazer o bem, então ele cabe em todos os lugares e para todas as pessoas. Se você se sente bem e faz o outro se sentir bem, pode se considerar um bem-humorado”, afirma. “Aliás, tímidos também podem ser bem-humorados, já que humor não tem relação com ser extrovertido, mas em se sentir bem”, complementa.

Inspiração para pessoas serem mais felizes

Em um de seus vídeos, Maryana com Y conta que quem a vê a frente de uma empresa que trabalha com eventos sobre bom-humor não imagina que, há alguns anos, ela passou por burnout e vivenciou quadro de depressão. Além do apoio médico, ela percebeu que as palestras que falavam sobre saúde mental seguiam a linha do drama, levando a audiência a revisitar traumas com pai e mãe e outros assuntos que não se conectavam com o que ela gostaria de ouvir e que seria bom para seu tratamento. Foi então que percebeu que seria possível tocar no assunto de uma outra maneira, através do humor como recurso didático.

Entre os planos para o futuro, a mentora pretende formar cada vez mais “humorologistas” – profissão registrada pela Humorlab -, pois o humorista conta piada e o humorologista é o especialista em elevar a sensação de bem-estar às pessoas. “Queremos acabar com gente chata nesse planeta e mostrar que dá para falar sério sem ser sério, levando humor para cada vez mais perto dos espaços”, conclui.

Sobre a Humorlab

Humorlab é uma agência digital que gerencia, estrutura e conecta palestrantes de diversos assuntos, apresentadores, mestre de cerimônias, DJs e cantores através de uma tratativa leve.

Para mais informações, basta acessar: https://www.humorlab.com.br/