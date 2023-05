Itaci promove ações culturais para crianças e adolescentes em tratamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de maio de 2023.

O Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) realiza até novembro ações para seus pacientes, crianças e adolescentes, portadores de câncer e/ou outras doenças hematológicas raras. A agenda, que faz parte do cronograma anual de atividades socioculturais, está recheada com atividades que vão de sessões de cinema e de teatro, oficinas de artes, produção de brinquedos e incentivo à leitura, tudo com o apoio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Os filmes e as peças de teatro serão exibidos no Cinema Itaci, um espaço construído em 2019 para possibilitar a realização das atividades. A sala conta com 37 poltronas, sendo duas delas acessíveis. Já a tela é retrátil e automática, com projetor de última geração, receiver, blue ray, subwoofer e som com distribuição 5.1 para tornar essa experiência ainda mais especial.

“As atividades culturais inseridas no contexto hospitalar encorajam a criança a trabalhar sua imaginação, a expor sua criatividade e ter percepção sobre sua situação e sobre o ambiente em que está inserida. Contribuem para um ambiente estimulante e não ameaçador, além de auxiliar e restabelecer o enfrentamento da doença e hospitalização”, afirma Renata Sloboda, terapeuta ocupacional do Itaci.

Assim como conta a enfermeira Edna Pires. “Incorporar atividades socioculturais na arte do cuidar dentro do contexto hospitalar têm sido de grande importância. Cinema, teatro, oficinas de arte e de leitura ocupam horas ociosas impostas pelo tratamento, trazendo o paciente o mais próximo de sua vida cotidiana, tendo assim, como resultado, uma vivência positiva e construtiva”.

Sobre o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Itaci é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e oferece tratamento a crianças e adolescentes, portadores de câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou em seu ambulatório, em 2022, mais de 15 mil consultas médicas, mais de 12 mil consultas multiprofissionais, cerca de 5 mil sessões de quimioterapia e 50 transplantes, entre eles, autólogo, alogênico aparentado e alogênico não aparentado. Entre as especialidades atendidas, leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).