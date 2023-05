Os servidores de IA da GIGABYTE com superchips brilham na COMPUTEX, redefinindo uma nova era da computação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de maio de 2023.

A GIGABYTE está exibindo tecnologias e soluções de ponta na COMPUTEX 2023, apresentando o tema “Futuro da COMPUTAÇÃO”. De 30 de maioa 2 de junho, estará apresentando mais de 110 produtos que estão impulsionando a futura transformação do setor, demonstrando as tendências emergentes da tecnologia de inteligência artificial (IA) e sustentabilidade, no primeiro piso, Taipei Nangang Exhibition Center, Pavilhão 1.

Aumente seus ganhos com IA com os servidores GPU/HPC pioneiros da GIGABYTE

GIGABYTEe sua subsidiária, a Giga Computing, estão introduzindo linhas de servidores de IA/HPC, sem equivalente, liderando a era da supercomputação exascale. OUma das estrelas é o primeiro servidor HGX H100 8-GPU SXM5 certificado pela NVIDIA do setor, o G593-SD0. Equipado com com os processadores escaláveis Intel Xeon de 4a geração e o design térmico líder do setor da GIGABYTE, o G593-SD0 pode executar cargas de trabalho extremamente intensas a partir de IA generativa e treinamento de modelo de aprendizado profundo em um chassi de servidor 5U com densidade otimizada, tornando-o a melhor escolha para centros de dados destinados aos avanços de IA.

Além disso, a GIGABYTE está lançando servidores de computação de IA compatíveis com CPU NVIDIA Grace e superchips Grace Hopper. Os servidores de alta densidade são acelerados com a tecnologia NVLink-C2C sob a plataforma ARM Neoverse V2, estabelecendo um novo padrão para eficiência e largura de banda de computação IA/HPC.

Adote a sustentabilidade com as soluções de computação ecológica mundialmente consagradas da GIGABYTE

As soluções ecológicas de computação da GIGABYTE estão elevando os padrões de eficiência energética de centro de dados para o próximo nível. É a primeira vez que a GIGABYTE apresenta três modelos de tanques de resfriamento por imersão na COMPUTEX, para demonstrar como a computação ecológica pode eliminar a necessidade de ventiladores que consomem muita energia e ar condicionado. As soluções permitem que os clientes alcancem suas metas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, lidem com o aumento da demanda por inovações de computação pesada.

Além das soluções de computação ecológica, a GIGABYTE também está apresentando seus esforços de longa data para alcançar a “produtividade sustentável”. A GIGABYTE tem aprimorado as linhas de produção para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono, além de reparar, reciclar e renovar o lixo eletrônico. Como resultado, o consumo corporativo de fontes de energia foi reduzido com sucesso em 34% e as emissões de gases de efeito estufa em 43%. Em 2021 e 2022, a GIGABYTE foi classificada como “Nível de Liderança” pela CDP Climate Assessment por suas ações e realizações sustentáveis distintas.

Melhore os centros de dados com as seleções de servidores de última geração

O desenvolvimento tecnológico e os serviços digitais dependem fortemente de centros de dados avançados centros de dados. A GIGABYTE está exibindo uma grande variedade de servidores e placas-mãe adequados para computação em nuvem, armazenamento de dados e computação de ponta, bem como servidores exibidos em racks padronizados EIA e OCP (Open Compute Project). Os mais recentes produtos empresariais da GIGABYTE suportam os mais recentes chips da AMD, Ampere, Intel e NVIDIA, que permitem que os centros de dados se beneficiem do desempenho otimizado, flexibilidade, escalabilidade e eficiência.

Habilite o setor inteligente com a implantação superior orientada por IA da GIGABYTE

O desenvolvimento da comunicação em rede estimulou o surgimento da Internet das Coisas (IoT). Na COMPUTEX, a GIGABYTE mostra como a IoT pode utilizar a tecnologia de IA para modernizar a fabricação, o varejo, os veículos autônomos, a saúde e outros setores. A principal tecnologia em exibição inclui placas-mãe industriais, sistemas incorporados, microcomputadores, sistemas de reconhecimento de imagem de IA e a Internet dos Veículos, aproveitando a tecnologia de chip de última geração para desbloquear oportunidades ilimitadas através da transformação digital.

Transforme o jogo com os premiados computadores AORUS e AERO

A GIGABYTE sempre aderiu a uma filosofia de design que proporciona uma experiência excepcional ao consumidor. A série para jogos AORUS e a série para criadores AERO ganharam 15 prêmios Red Dot Design Awards em 2023 em placas-mãe, placas gráficas, laptops, grandes monitores 4K e periféricos para jogos, demonstrando a inovação dedicada e a excelência estética da GIGABYTE. Além dos premiados produtos AORUS e AERO, a GIGABYTE também apresentará várias seleções de placas-mãe, unidades SSD e kits DIY, surpreendendo os entusiastas da tecnologia com muitas opções de excelência.

