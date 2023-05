Como conciliar saúde bucal e rotina corrida

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de maio de 2023.

O perfil da mulher moderna mudou e um de seus maiores desafios hoje é conciliar várias demandas no dia a dia. Os cuidados destinados à família, ao lar, ao trabalho e à vida social fazem com que elas “deixem para depois” ou para “último plano” os cuidados com a própria saúde, incluindo a saúde bucal.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) ressalta que é fundamental que as mulheres incluam em sua rotina o autocuidado com a boca para que continuem a cumprir tantas missões.

A Doutora em Odontologia Restauradora, especialista em Dentística e membro da Câmara Técnica de Dentística do CROSP e do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (GBPD), Profª Dra. Andréa Anido Anido, lembra que a prevenção é a melhor forma de manter a saúde bucal.

“Consultar o cirurgião-dentista regularmente é muito importante para receber orientações sobre a melhor técnica de higiene, escova, fio, creme dental e soluções auxiliares. Ele ainda pode auxiliar no diagnóstico precoce de doenças sistêmicas que se manifestam inicialmente por alterações bucais. Também determinará ações para evitar a instalação da cárie dental e os problemas com a saúde da gengiva”, reforça a profissional.

De acordo com a Dra. Andréa, as principais formas de prevenção da cárie, frequentemente, são: alimentação saudável e higienização bucal. A especialista detalha que, desde que os filhos nascem, as mães oferecem alimentos saudáveis, o que se inicia pelo aleitamento materno, responsável, inclusive, por aumentar a imunidade contra microrganismos causadores das doenças. Segundo ela, a dieta balanceada, rica em fibras e com pouco açúcar (sacarose), é importante para a saúde de uma forma geral, além de manter os dentes saudáveis e reduzir a possibilidade de ter cárie.

“São as mães que introduzem, executam, estimulam e treinam suas crianças para realizarem uma boa higiene bucal. Quando ela faz a higienização de forma correta e assídua, serve como exemplo para que os filhos também a executem”, observa.

Quando a correria for muito grande e não sobrar muito tempo para fazer a refeição e a higiene bucal adequadas, a orientação da especialista é optar por alimentos protetores como queijos, amendoim e castanha-do-pará, que elevam o pH da boca; peixes, que são fonte de cálcio e vitamina D, que atua na absorção e fixação do cálcio no esmalte dental; os que ajudam na autolimpeza dos dentes, como a maçã, cenoura e até a goma de mascar sem açúcar – que pode auxiliar na medida em que aumenta a produção de saliva (regula o pH da boca), evita a desmineralização do esmalte dental e produz atrito que reduz a quantidade de placa bacteriana aderida nos dentes.

Sempre que possível, a recomendação é usar escovas dentais apropriadas para os dentes e não esquecer da região entre eles (com fio ou fita dental ou, ainda, com escovas interdentais indicadas para esse fim). Bochechos com soluções auxiliares podem reduzir a ação dos microrganismos e remineralizar o esmalte dental.

Existem alguns hábitos que devem ser evitados para reduzir os impactos da rotina acelerada na saúde bucal:

– Evitar a associação de alimentos ácidos com açúcar. Isso reduz potencialmente o pH da boca e desmineraliza o esmalte dental, que pode ser removido se a pessoa costuma utilizar escovas dentais com cerdas mais consistentes.

– Não fazer a escovação aplicando força sobre a escova, fio ou fita dental, pois isso causa desgaste nos dentes e traumas gengivais.

– Não utilizar palitos dentais, eles causam mais agressões à sua boca do que ajudam na higiene.

Por fim, a especialista alerta que a ansiedade e o estresse são alguns dos fatores causadores do apertamento e ranger dos dentes e do hábito de roer as unhas, que provocam desgaste das estruturas dentais, problemas de oclusão (relação de mordida entre os dentes superiores e inferiores) e, consequentemente, podem levar à fratura e perda dos dentes. A Dra. Andréa finaliza com um importante recado: “A mulher não precisa ser o tempo todo uma heroína! Ela deve reservar um tempo para cuidar da sua saúde, e deixar que o cirurgião-dentista cuide dela também!”