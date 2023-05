Casa do Fitness estreia em 2023 no Arnold South America

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A Casa do Fitness, uma empresa brasileira de equipamentos de fitness, participou pela primeira vez do Arnold South America, um evento de fitness realizado em São Paulo 14 a 16 de abril de 2023. O evento, que contou com a presença de atletas, donos de academias, investidores e entusiastas do fitness, foi uma oportunidade para a Casa do Fitness apresentar seus produtos e estabelecer contatos no mercado.

A Casa do Fitness montou um estande na feira, onde apresentou suas marcas e seus equipamentos, incluindo esteiras, bicicletas ergométricas, aparelhos de musculação e acessórios. A empresa também ofereceu demonstrações de treinos para os visitantes, que puderam testar os equipamentos em primeira mão.

Segundo Fabio Custodio, diretor de marketing da Casa do Fitness, a empresa ficou muito satisfeita com o resultado da participação no evento.

“Não existe evento maior que esse, que reúne os diversos agentes do esporte, do fitness e da nutrição esportiva do mercado. Os melhores nomes do setor estão lá, e a Casa do Fitness estava presente também, com muitas novidades, inclusive”, disse Custódio. Além disso, a empresa ficou muito feliz com o interesse e o feedback positivo dos visitantes com relação aos equipamentos e ao atendimento durante a feira.

Além de apresentar seus produtos, a Casa do Fitness também distribuiu brindes, realizou um sorteio entre todos os visitantes do stand que se cadastraram, fora as condições e descontos específicos que estavam disponíveis apenas durante o período de feira, com o objetivo de consolidar sua presença no mercado de fitness.

Com sua participação no Arnold South America, a Casa do Fitness espera continuar crescendo e expandindo sua presença no mercado nacional e internacional de equipamentos fitness, sempre em busca do seu objetivo que é levar o treino e a atividade física para todos.