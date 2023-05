Como o Scrum pode ajudar as Fintechs a produzirem mais em menos tempo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

Com a alta inovação tecnológica encontrada nas principais fintechs e startups, é comum que metodologias ágeis sejam aplicadas para melhorar o desempenho dos colaboradores. Existem muitas opções estratégicas de métodos que podem ser usados para que o trabalho seja feito em menor tempo e com mais eficiência.

Utilizar metodologias ágeis é uma forma de acelerar o processo de resolução de problemas e entrega de demandas. Para acompanhar as demandas do mercado, as empresas de tecnologia precisam ter mais agilidade e utilizar métodos estratégicos no dia a dia.

O Scrum é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos que enfatiza a colaboração, a adaptação e a entrega incremental de valor. É baseado em ciclos de trabalho chamados de sprints, nos quais as equipes se organizam em torno de metas específicas para desenvolver e entregar produtos de forma iterativa.

Por meio do Scrum é possível garantir mais agilidade, qualidade das entregas e maior interação entre o time, além de proporcionar um ambiente transparente, com apontamentos de melhorias e aprendizados no processo. A metodologia é um exemplo de estratégia que pode levar uma organização a ter mais resultados em pouco tempo.

Em um treinamento interno, a FinanZero, demonstrou aos seus colaboradores como o Scrum funciona e quais são os seus benefícios, mostrando como funciona a aplicação prática no cotidiano da empresa. O evento contou os ensinamentos da colaboradora Ingrid Calhau, Scrum Master, especialista na metodologia.

O evento aconteceu em dois dias, intercalados por duas semanas e contou com a participação de mais de 50% dos colaboradores da empresa. Na primeira aula foi explicada a parte teórica, com a apresentação de cada uma das etapas que acontecem até a Sprint ser encerrada, com exemplos do dia a dia.

No segundo dia de treinamento, os participantes foram divididos em dois grupos para que realizassem a tarefa solicitada utilizando o método Scrum. “Metodologias como o Scrum chegam para facilitar nossa rotina e auxiliar na priorização de tarefas, melhorando o entendimento da equipe do que realmente é importante naquele momento”, comenta Isadora Toledo, coordenadora de conteúdo da FinanZero.

Com ferramentas que visam a agilidade, como o Scrum, a integração entre o time fica ainda mais forte, contribuindo assim para um bom relacionamento e otimizações necessárias. As organizações que aplicam essa metodologia podem estar mais alinhadas com as mudanças rápidas que o mercado exige.

Sobre a FinanZero

Fundada em 2016 visando facilitar a busca por empréstimo online, a FinanZero é um correspondente bancário online. A partir do perfil do cliente, a Fintech busca por empréstimos com instituições financeiras parceiras e envia propostas pré-aprovadas para ajudar na comparação de melhores condições de crédito.