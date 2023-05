ETALENT entrevista especialistas de diferentes segmentos sobre Gestão de Pessoas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A ETALENT, empresa com quase quatro décadas de experiência na gestão do comportamento, está lançando uma série de entrevistas com profissionais especializados de diversos segmentos do mercado corporativo. O objetivo é divulgar de forma ampla, democrática e gratuita informações valiosas e boas práticas de RH.

Em parceria com consultores técnicos especializados na Metodologia DISC, a ETALENT irá conduzir conversas enriquecedoras, nas quais os convidados terão a oportunidade de compartilhar suas trajetórias profissionais, desafios enfrentados e suas perspectivas sobre os impactos da Gestão de Pessoas não apenas na rotina, mas também nos resultados do negócio.

O primeiro episódio dessa série de encontros virtuais vai acontecer no dia 22 de junho, quinta-feira, às 19h30m, no perfil da ETALENT no LinkedIn. O entrevistado será Gilberto Schiavinato, sócio-fundador e Diretor da CT do Agro (Consultoria de Talentos do Agro), um profissional com mais de 40 anos de experiência no segmento do agronegócio. Gilberto irá falar sobre os benefícios da gestão comportamental no seu setor, compartilhando perspectivas do cenário atual e os seus principais desafios.

Todas as informações sobre o evento podem ser encontradas nas redes sociais da ETALENT. A live é totalmente gratuita e aberta à participação do público.

Serviço:

Quando: 22/06 às 19h30

Onde: Perfil ETALENT no LinkedIn (Clicar aqui)