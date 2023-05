GMS é classificada como fornecedora de firewall de SMS de Nível 1 pela ROCCO Research

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A Global Message Services (GMS), uma provedora confiável de serviços de comunicação para empresas e operadoras de telefonia móvel no mundo todo, foi classificada – pelo segundo ano consecutivo – como fornecedora de firewall de SMS de Nível 1 no estudo de Benchmarking de Fornecedores de Firewall de SMS da ROCCO.

Este ano, a GMS liderou a classificação de Nível 1 com outras seis empresas, alcançando uma pontuação geral de 4,53 em 5. Ela recebeu o máximo de pontos em vários indicadores-chave de desempenho, incluindo confiabilidade, atendimento ao cliente, conhecimento técnico, transparência e conhecimento do setor. Além disso, a GMS alcançou uma pontuação líquida de promotor de 93 – a melhor entre todos os participantes.

Para a edição de 2023 deste estudo anual, a ROCCO Research coletou feedback de 239 operadoras de rede móvel espalhadas por 136 países.

Cerca de 46% dos fornecedores que participaram da pesquisa relatou ter experimentado um aumento nos ataques de SMS. O estudo também confirmou que, apesar dos avanços da inteligência artificial (IA), o elemento humano continua sendo essencial para a proteção do firewall de SMS.

Charles Upchurch, CEO da GMS, afirmou: “Mesmo com as ferramentas de gerenciamento de firewall cada vez mais sofisticadas, o conhecimento humano continua sendo essencial para uma proteção abrangente de firewall de SMS. Com uma compreensão profunda dos desafios enfrentados pelos operadores, nossa equipe é capaz de aplicar insights globais a fim de fornecer soluções sob medida para resultados ideais. Liderar a classificação de Nível 1 no estudo deste ano é o reconhecimento do trabalho que realizamos pensando sempre nos nossos clientes”.

Para mais detalhes sobre o relatório, clique aqui.

Sobre a GMS

A Global Message Services (GMS) é a provedora de serviços de comunicação confiável para empresas e operadoras móveis do mundo todo.

A solução CPaaS da GMS permite que as marcas unifiquem as comunicações multicanal com os clientes por meio de uma única API e plataforma de autoatendimento. De forma complementar, há uma plataforma de chatbots e CCaaS orientada por IA que permite que as marcas criem uma comunicação envolvente, bidirecional, 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer ponto de contato, melhorando significativamente a experiência do cliente.

Parceira valiosa das operadoras de rede móvel, a GMS aprimora seus negócios de mensagens e protege as receitas otimizando a troca de tráfego A2P, P2P e P2A, ao mesmo tempo em que evita fraudes por SMS e voz.

Fundada em 2006, a GMS é líder e embaixadora da indústria de mensagens seguras, legítimas e transparentes. A sede da empresa está em Baar (Suíça), com escritórios no mundo todo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005062/pt/

Contato:

Dan Walsh

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE