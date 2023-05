Intelbras apresenta carregadores veiculares para parceiros

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A Intelbras (INTB3), empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias com 47 anos de história, reuniu cerca de 200 parceiros, revendedores e entusiastas da mobilidade elétrica para apresentar sua linha de carregadores para veículos elétricos. Realizado na cidade de São Paulo, o evento contou com a presença de diversos executivos da empresa, que compartilharam uma visão geral sobre a mobilidade elétrica no Brasil e insights importantes sobre os diferenciais do portfólio.

O evento também se relaciona com o Dia da Mobilidade Elétrica em São Paulo, que aconteceu no último sábado, 27 de maio. A data promove o debate e os benefícios da mobilidade elétrica para a sociedade, com exposições, test drives e carreata.

Segundo Maria Helena Garcia, diretora da unidade de Energia da Intelbras, o objetivo principal do evento foi apresentar as novas soluções para os parceiros da marca na região. “A Intelbras tem como propósito tornar a tecnologia acessível para melhorar e simplificar a vida das pessoas, estando sempre próxima de nossos parceiros. Eventos como esse, além de estreitar ainda mais nosso relacionamento, dão a oportunidade de mostrar o quanto a companhia está investindo e acreditando neste mercado”, explica.

Portfólio completo

A linha de produtos estava exposta no salão principal do evento, onde a equipe da Intelbras explicava de forma dinâmica as soluções e seu funcionamento. Composta por seis modelos que atendem tanto consumidores finais quanto clientes corporativos, a linha inclui carregadores de diferentes potências e designs para atender a uma ampla gama de cenários.

Além disso, os produtos são compatíveis com os principais modelos de veículos elétricos do mercado brasileiro, sendo eles: Portátil Mini (3 kW), Home (7,4 kW), City (7,4 kW e 11 kW) e Business (7,4 kW e 22 kW).

Por meio do aplicativo Intelbras CVE, os usuários podem realizar ações e consultas relacionadas às recargas, localização e outras funcionalidades. As estações também podem ser integradas ao software de gestão Intelbras CVE-Pro, que possibilita a tarifação, o rateio de despesas, a emissão de relatórios e a criação de grupos de usuários, visando um gerenciamento mais completo da solução.

De acordo com Renato Silva de Oliveira, da Speed Distribuidora, há uma demanda pelas soluções. “Estamos com bastante procura, principalmente para condomínios. Além disso, alguns de nossos clientes que atuam no mercado de carros também demonstram interesse nos produtos”, afirmou.

Oportunidades no mercado

De acordo com Matheus Rodrigues, gerente do segmento de carregadores para veículos elétricos da Intelbras, a empresa enxerga a mobilidade elétrica como um mercado de grande potencial e deseja compartilhar oportunidades de negócio com seus parceiros.

“Entendemos que nossos produtos e parceiros já estão inseridos no mercado potencial. São Paulo, além de possuir a maior frota eletrificada, também possui uma vasta quantidade de possíveis clientes para as nossas soluções de carregadores para veículos elétricos, como condomínios, frotas corporativas e shoppings centers”, afirmou o executivo.

São Paulo também apresenta importantes iniciativas para fomento da mobilidade elétrica, como redução no IPVA e liberação do rodízio veicular municipal.

Relação entre a marca e parceiros

Após a apresentação das soluções, todos os presentes puderam conversar um pouco mais e tirar suas dúvidas com a equipe e executivos da marca. Os convidados comentaram sobre as inovações tecnológicas que a empresa oferece e como foram estruturados os modelos de negócio que buscam atender às principais dores dos usuários de veículos elétricos.

“A Intelbras é uma empresa que está sempre próxima de seus distribuidores e revendedores. Acreditamos no projeto e temos a convicção de que a parceria com a marca nos trará um crescimento significativo”, conclui Renato.

Dia da Mobilidade Elétrica:

Alinhado ao evento de apresentação da linha de carregadores para veículos elétricos aos parceiros da marca, aconteceu no último sábado (27) a 7ª edição do Dia da Mobilidade Elétrica em São Paulo. Com o objetivo de promover a transformação da mobilidade, a celebração contou com diversas atrações, além de uma carreata que saiu da Rua 13 de Maio e foi até a Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Este evento também deve acontecer em outras cidades no Brasil.

Matheus Rodrigues destacou a importância de eventos como esse para ajudar a promover os benefícios da mobilidade elétrica. “Entendemos que a sociedade busca – e precisa – reduzir sua pegada de carbono e entendemos que a eletrificação desempenha um papel fundamental nessa jornada. Por isso, nossa intenção é disseminar cada vez mais nossas soluções voltadas à infraestrutura de recarga, de modo a também diminuir o receio dos atuais e futuros proprietários de veículos elétricos quanto à autonomia e contribuirmos com a transição”, afirmou o executivo.

Os carregadores para veículos elétricos já estão disponíveis para venda.