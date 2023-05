MMORPG MIR M da Wemade revela novo conteúdo: “Calabouço Monstro”

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

O jogo de MMORPG da Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond apresentou um novo conteúdo, intitulado “Calabouço Monstro”, nesta terça-feira (30 de maio).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230530005255/pt/

MIR M revela novo conteúdo “Invasão de Monstros” em 30 de maio. (crédito: Wemade)

Os usuários podem obter as “Pedras Demoníacas” dos monstros que forem derrotados. Cada “Pedra Demoníaca” pode ser usada para invocar aquele monstro no Calabouço Monstro. Ao derrotar todos os monstros invocados, os usuários podem obter itens de “Essência” como recompensa. Itens de “Essência” podem ser registrados no Codex de Monstros para aumentar as estatísticas do personagem.

O MIR M realizará o evento “Grande Operação: Derrotar Espantalho Gigante” até a atualização, em 13 de junho. Os usuários podem derrotar o Espantalho Gigante que aparece na área do Vale Ginkgo para obter presentes como “Baús de Raide do Espantalho Gigante” e “Pedras Demoníacas do Espantalho Gigante”. Ao usar “Pedras Demoníacas do Espantalho Gigante”, os usuários podem obter Pedras Demoníacas que podem ser usadas para invocar monstros chefes no Calabouço Monstro.

E um evento de presença estará disponível por 14 dias. Os usuários podem receber recompensas especiais como “Bilhete de Invocação de Familiar”, “Bilhete de Invocação de Avatar” e “Baú de Pedra Demoníaca” ao fazer login. Os usuários também podem desfrutar de um crescimento de personagem mais eficiente durante este período, já que a quantidade de materiais necessários para fabricar equipamentos de Tesouro e Relíquia será reduzida e a chance de sucesso na fabricação será maior.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no seu site oficial.

