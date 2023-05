Monetali inicia operações no Nordeste com acordo milionário

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A empresa curitibana que segue o processo de expansão em vários estados, agora desembarca no Vale do São Francisco, iniciando a operação no Nordeste por Juazeiro-BA e Petrolina-PE. A cerimônia de inauguração contou com a presença do time de executivos na primeira noite, onde celebraram a expansão dos negócios e o fortalecimento da marca na região.

No segundo dia, foi a vez de receber clientes na cobertura do escritório com vista para o famoso Rio São Francisco e comemorar a assinatura do contrato de 7 dígitos com tradicional empresa de Petrolina, durante o encontro organizado pelos anfitriões e sócios Dra. Karol Medeiros e Dr. Sebastião Leite, líderes da operação Monetali na região.

O CEO Ronison Leal destacou a importância desse avanço pelo Nordeste para a empresa e para a região. “Estamos muito felizes em iniciar a operação aqui, vejo a região se tornando a de maior potencial para explorar no setor do Brasil, daremos nosso melhor para entregar as melhores oportunidades tributárias, estamos comprometidos em levar mais prosperidade a nossos clientes e parceiros”, afirmou.

A empresa é reconhecida pela velocidade na apuração de crédito tributário, usando basicamente um único documento para fazer várias análises técnicas e apresentar o relatório detalhado de oportunidades, diminuindo o costumeiro atraso na coleta de documentação fiscal, entre contabilidade e auditoria.

Para os sócios Doutores Karol e Sebastião, que fazem questão de mostrar o quanto foram rigorosos e criteriosos ao buscarem uma parceria deste nível, a operação já é um grande sucesso. “Foram meses de relacionamento e negociação, hoje temos certeza de que fizemos a escolha certa, a Monetali apresentou uma boa estrutura técnica e percebemos que a gestão tinha visão de futuro”, disseram os advogados.

Com o início desta operação, a Monetali passa a estar presente em todas as regiões do país com um time de quase 100 pessoas, partindo agora para um forte plano de interiorização, em busca de mercados ainda pouco explorados.