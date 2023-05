Organização brasileira recebe reconhecimento do Intercultural Innovation Hub

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

A Mais Diferenças, fundada em 2005 por um grupo de militantes com e sem deficiência de diferentes áreas e trajetórias de trabalho, é uma das dez iniciativas de base reconhecidas pelo IIH, durante cerimônia realizada em Berlim, na Alemanha.

A organização foi reconhecida pelo projeto “Literatura em Múltiplos Formatos Acessíveis”, que promove o acesso à literatura e à leitura inclusiva para pessoas de todas as habilidades. A partir de sua experiência coletiva em educação inclusiva, a iniciativa desenvolve livros audiovisuais com base em diferentes recursos de acessibilidade, levando em consideração as necessidades de pessoas com deficiência. Para promover os livros e seu amplo potencial de usabilidade, a Mais Diferenças hospeda sua biblioteca acessível online.

“Garantir a igualdade de acesso à literatura é importante na construção de sociedades sustentáveis. Agradecemos o apoio e o reconhecimento do Intercultural Innovation Hub em acelerar nossos esforços para promover um acesso mais inclusivo à educação e à cultura”, disse Thaís Martins, Coordenadora de Pesquisa e Advocacy na Mais Diferenças.

Todos os anos, o Intercultural Innovation Hub apoia iniciativas de base que promovem o diálogo e a compreensão interculturais, contribuindo assim para a paz, a diversidade cultural e sociedades mais inclusivas. Este ano, a cerimônia foi presidida pelo Sr. Miguel Ángel Moratinos, Subsecretário-Geral da ONU e Alto Representante da UNAOC, e pela Sra. Ilka Horstmeier, Membro do Conselho de Administração da BMW AG People and Real Estate, Diretora de Relações Trabalhistas.

Através do Intercultural Innovation Hub, a Mais Diferenças receberá uma bolsa financeira, bem como um ano de capacitação e suporte de mentoria da UNAOC, do Grupo BMW e da Accenture para ajudar a fortalecer o projeto “Literatura em Múltiplos Formatos Acessíveis” e sua contribuição para o uma sociedade mais inclusiva. Este modelo de colaboração entre as Nações Unidas e o setor privado cria um impacto mais profundo, pois os parceiros fornecem seus respetivos conhecimentos para garantir o crescimento sustentável de cada projeto apoiado.

Mais informações sobre o projeto em: https://interculturalinnovation.org/mais-diferencas-literature-in-multiple-accessible-formats/