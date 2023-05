Estudo mostra que 70% dos consumidores preferem marketplaces

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 30 de maio de 2023.

O comércio eletrônico no Brasil está em constante evolução e os marketplaces têm ganhado cada vez mais destaque. Segundo um levantamento recente, 70% dos consumidores realizam suas compras por meio desses shoppings online, que oferecem segurança, conveniência e preços competitivos. Além disso, 66% dos entrevistados que compram em e-commerces preferem adquirir produtos de lojas que também estão presentes nos marketplaces.

A pesquisa, conduzida pela Mirakl, empresa francesa especializada em softwares para comércio eletrônico, revelou que os marketplaces são considerados o canal mais conveniente e seguro para fazer compras por consumidores globais. Esses números reforçam a tendência de crescimento desse setor, que vem se expandindo exponencialmente desde o início da pandemia de COVID-19, em 2020.

De acordo com especialistas, os marketplaces são uma verdadeira escola para os vendedores aprenderem a atuar no ambiente online. Ertinho Ferreira, consultor certificado do Mercado Livre e sócio-diretor da Weethub, uma assessoria especializada em soluções para e-commerce, estuda o potencial dessas plataformas há mais de uma década e ressalta que seguir as políticas da plataforma e se dedicar diariamente garante aos lojistas um lugar privilegiado nesse canal, além de conquistar a confiança dos consumidores.

“Os marketplaces são basicamente uma escola de como vender online. O processo de compra já está pronto, a estrutura é atualizada frequentemente para otimizar a experiência de compra. Um lojista que segue à risca as políticas da plataforma e se dedica todos os dias está garantindo o seu lugar naquele canal. E o melhor: ganhando a confiança dos consumidores”, afirma.

A ampla variedade de produtos, a facilidade de compra e a opção de entrega mais rápida são alguns dos atrativos que têm conquistado os consumidores brasileiros nos marketplaces. Para obter bons resultados nesse ambiente, é fundamental que os lojistas ofereçam um bom pós-venda, já que 74% dos compradores verificam as avaliações dos vendedores antes de efetuar uma compra.

Atualmente, o Mercado Livre lidera o ranking dos maiores marketplaces do país, seguido pela Amazon, Magalu e B2W. Esse crescimento evidencia a importância da presença em múltiplos canais no e-commerce, permitindo que as marcas alcancem um público diversificado e aumentem suas oportunidades de vendas.

Especialistas destacam que o marketplace pode impulsionar rapidamente o crescimento de uma marca, sendo a opção ideal para lojistas que estão ingressando no mercado online. Para negócios já estabelecidos, a presença nesses shoppings online fortalece a marca e oferece novas possibilidades de vendas.

Diante de um cenário de incertezas no mercado, os marketplaces proporcionam comodidade e segurança tanto para lojistas quanto para consumidores. A tendência é que a evolução dessas plataformas continue nos próximos anos, consolidando-se como um dos principais canais de venda no comércio eletrônico.