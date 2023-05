Casa do Fitness apresenta nova comunicação visual

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de maio de 2023.

A Casa do Fitness, rede de lojas conceito de equipamentos fitness, anunciou recentemente a sua nova identidade visual. Com o objetivo de modernizar e revitalizar a marca, o novo logo foi desenvolvido a partir de uma estratégia que busca equilibrar tradição e inovação.

O novo logo apresenta uma letra “F” estilizada, que remete diretamente à palavra “fitness”. Desenhada de forma a lembrar um telhado, a letra sugere a ideia de proteção, segurança e abrigo. Essa imagem foi pensada para remeter ao conceito clássico da marca.

Outro destaque da nova identidade visual é a escolha da cor. O vermelho, que sempre foi uma das cores principais da marca, ganhou um novo tom, reforçando a ideia de dinamismo, energia e vitalidade.

Mais sobre a Casa do Fitness.

A Casa do Fitness é uma rede de lojas conceito de aparelhos e produtos fitness, que possui variedade de produtos para diferentes tipos de treinos. A empresa busca incentivar um estilo de vida saudável para transformar vidas, independentemente de hábitos e rotinas, proporcionando mais saúde, bem-estar e liberdade de escolha a todas as pessoas.

Com o objetivo de reforçar o conceito e a autenticidade da marca, foi criado o novo logotipo, mas sem perder as referências que ajudaram a posicionar a Casa do Fitness no setor de venda de equipamentos fitness.

Com a proposta de ser o “shopping do seu treino”, a Casa do Fitness é voltada para todas as pessoas que desejam adotar uma rotina saudável e fortalecer o autocuidado, trazendo mais saúde e bem-estar para suas rotinas através de equipamentos e acessórios que trazem mais praticidade, qualidade e segurança para seus treinos.

De acordo com a sócia-diretora Julia Gabas, “O branding é muito mais que o logo, é todo um universo que constrói essa marca que a gente passa a reconhecer a marca”. Com a nova identidade visual, a Casa do Fitness espera consolidar ainda mais a sua posição no mercado de equipamentos e produtos fitness.

Foi criado um vídeo manifesto, contando um pouco da história e da trajetória da empresa, apresentando as marcas e por fim a nova identidade visual. O vídeo pode ser visto clicando aqui.