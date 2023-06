Diligent lança Board Reporting for Audit, dando clareza sem precedentes aos diretores sobre os principais riscos e controles para identificar oportunidades às suas organizações

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de maio de 2023.

Diligent, líder mundial em governança moderna, que oferece soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, anunciou hoje o lançamento do Board Reporting for Audit, um painel inédito que simplifica os relatórios de auditoria para trazer inteligência facilmente digerível às diretorias. Criado na única plataforma que oferece suporte a uma organização em toda a sua jornada de GRC, o Board Reporting for Audit consolida dados de auditoria interna em um painel simples para monitorar melhor os controles, rastrear o avanço do plano de auditoria e mostrar informações importantes com segurança para ajudar as diretorias a impulsionar a organização.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005216/pt/

“Relatar o progresso de sua equipe de auditoria pode ser uma tarefa árdua, sendo que compreender todos estes dados e explicar o que significam para a estratégia de sua empresa é ainda mais desafiador”, disse Adam Bailey, Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Produtos da Diligent. “Usando informações obtidas em mais de 20 anos de experiência em trabalhos com diretorias, o Board Reporting for Audit da Diligent permite que você forneça relatórios consistentes e facilmente digeríveis com dados precisos e auditáveis, que capacita a diretoria com informações corretas para tomar melhores decisões e com mais rapidez.”

O Board Reporting for Audit beneficia tanto líderes funcionais como membros de conselhos administrativos, tornando a coleta de dados mais eficiente para que os profissionais de auditoria interna possam compartilhar informações importantes diretamente com o comitê de auditoria e o conselho administrativo, ao elevar sua compreensão dos principais riscos e oportunidades e posicionar a auditoria como uma voz de liderança em formar a estratégia da organização.

Os principais recursos do painel incluem:

Plano de auditoria e progresso dos testes de controle para determinar quanto trabalho planejado foi concluído, está em curso ou ainda não foi iniciado.

Questões críticas e importantes em aberto, com destaque a quaisquer deficiências ou pontos fracos, o impacto destas deficiências na organização e o status da correção.

Métricas-chave de desempenho ano após ano, ao identificar tendências ou padrões e permitir que a liderança compreenda fatores subjacentes que impulsionam o desempenho e tome decisões com mais informação.

“No momento, há um imenso volume de dados chegando aos diretores, e saber o que é importante e o que não é, e gerenciar este fluxo de informações, pode ser um desafio”, disse Ellen Masterson, Diretora e Governadora Independente do Westwood Holdings Group, The Doctors Company e Insperity. “A Diligent simplifica os relatórios de auditoria para que você não apenas obtenha dados, mas também informações que podem ajudar a identificar riscos e oportunidades, a fim de impulsionar os negócios.”

“O processo de compilação de dados, verificação de sua precisão e preparação de relatórios pode ser extremamente demorado. Sem citar que pode ser um desafio apresentar dadosàdiretoria e ao conselho administrativo de modo que demonstre um quadro facilmente digerível”, disse Jim Logan, Diretor de Operações de Auditoria do Departamento de Transportes de Massachusetts. “A Diligent simplifica os relatórios de auditoria para que possamos fazer mais e com mais rapidez, enquanto ajuda a diretoria a ter foco em informações importantes e a melhorar a maneira como atendemos nossos constituintes.”

Para saber mais sobre como a Diligent pode ajudar sua organização a simplificar os relatórios a nível de diretoria sobre auditoria e em toda a sua empresa, acesse o Board Reporting Toolkit da Diligent.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS para governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. Capacitamos mais de 1 milhão de usuários bem como 750.000 membros do diretoria e líderes com uma visão holística das práticas de GRC de suas organizações, para que possam tomar melhores decisões e com mais rapidez. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005216/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230531005216/pt/1805998/19/05_-_Diligent_Board_Reporting_V4_1.mp4

Contato:

Para mais informação:



Julia Hanbury

Gerente Sênior de Comunicações da Diligent

+1 (604) 669-4225

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE