Sinais de desgaste do coxim do amortecedor podem ser observados na hora da manutenção

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de maio de 2023.

O coxim é uma peça de metal revestida de borracha, também denominada suporte do amortecedor e tem como função de ligá-lo à carroceria para fazer o isolamento das vibrações. Desta forma, evita choques da suspensão para que haja conforto e estabilidade durante a condução do veículo. Por isso, é importante manter a atenção a quaisquer indícios de comprometimento da peça. “Identificar problemas no coxim de amortecedor nem sempre pode ser fácil já que os sinais podem confundir o motorista ou reparador.

Pneus desgastados de forma irregular indicam problemas e um deles pode ser sinal de deterioração do coxim do amortecedor. Isso acontece porque o coxim de amortecedor comprometido faz com que a roda fique pulando em superfícies irregulares comprometendo o contato do pneu com o solo.

O coxim desgastado pode também alterar ângulos da geometria da direção fazendo com que eles se alterem e comprometam a dirigibilidade, principalmente em condição de pisos irregulares.

O principal sintoma de coxim desgastado é o ruído, especialmente, ao trafegar por pisos irregulares.

Segundo Leandro Leite, coordenador de assistência técnica e garantia da Fremax, a recomendação é que o usuário fique atento a esses sinais e se notar qualquer irregularidade como as descritas acima procure um profissional habilitado para fazer o diagnóstico e correção do problema.

“A suspensão, sistema em que o coxim de amortecedor está inserido, é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, é importante estar em boas condições para rodar com o veículo e não ocasionar acidentes”, afirma o gerente.