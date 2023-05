Foodbytes anuncia um novo hub de conexão online para impulsionar startups

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de maio de 2023.

O Foodbytes, braço de inovação do Rabobank em todo o mundo, anuncia um novo hub de conexão online para gerar impactos cada vez mais sustentáveis na indústria de alimentos e agricultura. O objetivo é colaborar com os principais desafios do setor dando oportunidade para ampliar o alcance e a exposição de startups a possíveis parceiros, ao mesmo tempo em que ajuda empresas e investidores a descobrirem startups para inovar com eficiência, se manterem atualizadas sobre tendências, insights e em contato com líderes do segmento.

Desde 2015, o Foodbytes estimula a colaboração em toda a cadeia de valor – com parcerias, investimentos, aquisições, pesquisa e desenvolvimento de pilotos. Ao longo dos anos, evoluiu de uma competição de propostas para um programa virtual trimestral e, agora, consiste em um hub online de conexões entre startups, empresas e investidores globais.

As iniciativas de inovação do Rabobank, incluindo o Foodbytes, apoiam a missão do banco de cultivar um mundo melhor e gerar um impacto substancial nas transições de energia, alimentos e uma sociedade inclusiva. “O Foodbytes já atua globalmente como uma conexão confiável entre empresas da cadeia de alimentos e agronegócio, e este novo hub online atuará como uma importante ferramenta para superar os desafios que impedem a inovação e a colaboração entre empresas, investidores e startups”, disse Roland van der Vorst, Head de Inovação, Wholesale e Rural, e CEO do Carbon Bank, no Rabobank.

Outra novidade do hub online para este ano será o acesso contínuo a conteúdos e insights de especialistas do Foodbytes e do Rabobank, como análises mensais de previsões e tendências da indústria, relatórios temáticos e perspectivas específicas do setor.

A inscrição pode ser realizada no site: www.foodbytesworld.com.