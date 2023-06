Alimentação saudável ganha destaque em spas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de junho de 2023.

De acordo com um estudo realizado pelo The Good Food Institute (GFI) Brasil em parceria com o Ibope e divulgado no Valor Investe em 2021, quase metade dos brasileiros (49%) demonstraram interesse em melhorar seus hábitos alimentares. Além disso, uma pesquisa global sobre hábitos alimentares durante a pandemia de Covid-19, conduzida pela One Poll, revelou que 51% das pessoas aumentaram o consumo de frutas e verduras. Esses dados indicam uma tendência crescente de busca por uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), neste mesmo sentido, apontou um crescimento significativo de 98% no setor de alimentação saudável nos últimos anos no Brasil. Além disso, dados do relatório Brasil Food Trends indicaram que o mercado de alimentação saudável tem apresentado uma taxa média de crescimento anual de 12,3%.

Consoante com esta tendência, estabelecimentos como spas têm dedicado um amplo espaço à questão da oferta de alimentos saudáveis aos hóspedes. Segundo o médico e proprietário do SPA Posse do Corpo, Dr. Alfredo Cury, a alimentação balanceada é fundamental para proporcionar cuidados personalizados com a saúde física e mental.

“A alimentação saudável não só contribui para a melhora do bem-estar físico, mas também desempenha um papel fundamental no relaxamento e no combate à ansiedade”, ressalta. “Uma alimentação balanceada pode melhorar a qualidade de vida, independentemente dos objetivos individuais de cada pessoa”, acrescenta Cury.

O médico ressalta que alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, fornecem a energia necessária para as atividades diárias e ajudam a evitar fadiga e cansaço excessivos. “Uma alimentação equilibrada também promove uma melhor qualidade de sono, o que contribui para a vitalidade e o bem-estar geral”, avalia.

Para Cury, a alimentação saudável capacita o paciente a desfrutar plenamente da experiência do spa, com mais energia, vitalidade e felicidade. “Os nutrientes necessários ajudam a prevenir doenças e fortalecem o sistema imunológico, entre outros benefícios”, finaliza o médico.