Azyan Telecom assina pedido com Kymeta para levar o primeiro terminal de painel plano ao mercado de LEO em Omã

* Por: DINO - 1 de junho de 2023.

A Kymeta (www.kymetacorp.com), empresa líder mundial em antenas de satélite de painel plano, anunciou hoje na CABSAT 2023 que a provedora de serviços de telecomunicações Azyan Telecom (azyansat.om) assinou um importante pedido de seus terminais Hawk™ u8 conectados por OneWeb, levando a Kymeta e a exclusiva oferta de LEO (Low Earth Orbit – “órbita terrestre baixa”) da OneWeb para Omã pela primeira vez. O acordo permitirá a expansão das capacidades nacionais de telecomunicações na região, acelerando os esforços para implementar capacidades de comunicação onipresentes de alta velocidade e baixa latência em todo o sultanato.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230516006015/pt/

Ahmed Saber, Chief Operating Officer, Azyan Telecom and Thomas Thorne, Regional Vice President, Europe & Middle East, Kymeta. (Photo: Business Wire)

Habilitado exclusivamente por uma abordagem centrada no software, o painel plano Hawk u8 com direção eletrônica da Kymeta ajudará a fornecer conectividade de banda larga confiável e verdadeiramente móvel em todos os setores em Omã conectados por meio da constelação de satélites LEO da OneWeb, inclusive em áreas onde o terreno difícil e os furacões frequentes geralmente atrapalham as ofertas de conectividade de alta velocidade. O acordo segue de perto o anúncio da Kymeta de que o Hawk u8 já está disponível comercialmente no mundo todo.

“À medida que o acessoàbanda larga móvel se torna cada vez mais imperativo para o progresso em todos os principais setores, a Kymeta dobrou seu compromisso de fornecer conectividade verdadeiramente móvel para clientes do mundo inteiro”, disse Walter Berger, presidente e co-CEO da Kymeta. “A oportunidade de fornecer nossas soluções a Omã ao lado da Azyan Telecom é algo revigorante e vemos isso como um passo emblemáticoàmedida que continuamos expandindo nossas parcerias na região.”

Ahmed Saber, diretor de Operações da Azyan Telecom, acrescentou: “O hoje marca um grande feito, tanto para o crescimento do mercado de LEO de Omã quanto para nossos esforços em melhorar a conectividade via satélite de alta velocidade para empresas e comunidades em toda a região. Nosso acordo com a Kymeta nos permitirá atenderàampla demanda por conectividade confiável, em consonância com a estratégia de transformação digital de Omã. Estamos entusiasmados com a oportunidade de ampliar nossas ofertas e apoiar as indústrias em Omã, e gratos pelo apoio contínuo da agência reguladora de telecomunicações”.

Adotada por clientes militares, governamentais e empresariais, a Kymeta oferece a única família de terminais móveis de alta largura de banda, baixo consumo de energia e totalmente integrada do mundo. Com o terminal Hawk u8 de LEO, os clientes da Kymeta podem acessar os serviços de conectividade de banda larga de alta velocidade e baixa latência da OneWeb tanto quando estão em movimento quanto parados, pois esses serviços continuam sendo implementados no mundo todo.

Os terminais estarão disponíveis para o mercado de Omã no primeiro trimestre de 2024. Para mais informações, entre em contato com a Kymeta e/ou com a Azyan Telecom.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder do setor em antenas de satélite de painel plano, fornecendo soluções específicas para uma variedade de aplicações empresariais e militares e desbloqueando o valor comercial do espaço para atenderàvasta e não atendida demanda por banda larga onipresente e conectividade verdadeiramente móvel para clientes do mundo inteiro. Sua tecnologia inovadora de metassuperfície, juntamente com uma abordagem centrada no software, oferece a primeira antena de satélite de painel plano baseada em metamaterial e dirigida eletronicamente disponível no mercado. As soluções da Kymeta de baixo custo, baixo consumo de energia e alto rendimento facilitam a conexão em movimento ou parado – para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa –, permitindo que as indústrias na Terra transformem suas operações aproveitando a capacidade no espaço.

A Kymeta é uma empresa privada com sede em Redmond, Washington (EUA).

Para mais informações, acesse kymetacorp.com.

Sobre a Azyan Telecom

A Azyan Telecom, uma entidade totalmente de propriedade de Omã, é a primeira provedora de serviços VSAT licenciada com experiência em conectividade VSAT, consultoria de rede e suporte no sultanato de Omã, com sua estação terrestre em Muscat (Omã). A Azyan Telecom possui uma presença muito forte no campo de satélites em Omã e pode fornecer conectividade VSAT para todo o país, incluindo áreas remotas e rurais. A Azyan Telecom fornece serviços de comunicação de missão crítica confiáveis, quase em tempo real, e cria as linhas vitais de comunicação que ajudam a melhorar vidas, construir negócios e desenvolver novas oportunidades.

A Azyan Telecom é uma provedora líder de telecomunicações cruciais para os negócios e serviços gerenciados em Omã. Como uma das principais empresas de satélite da região, a Azyan Telecom fornece comunicação de alta qualidade com serviços de satélite confiáveis. Para saber mais, acesse http://www.azyansat.om.

Sobre a OneWeb

A OneWeb é uma rede global de comunicações alimentada a partir do espaço, permitindo conectividade para governos, empresas e comunidades. Ela está implementando uma constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) com uma rede de estações de gateway global e uma variedade de terminais de usuário para fornecer um serviço de comunicação acessível, rápido, de alta largura de banda e baixa latência, conectado ao futuro da IoT e rumo ao 5G.

Para saber mais, acesse http://www.oneweb.world.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Consultas de negócios da Kymeta:

Brenda Kuhns

Diretora sênior de Marketing

Kymeta Corporation

[email protected]

Assessoria de Imprensa da Kymeta:

Katie Rolnick

Executiva sênior de Contas

Revere

[email protected]

Assessoria de Imprensa da Azyan Telecom

Equipe de Marketing e Vendas

[email protected]



+96890999097

+96824446093

Fonte: BUSINESS WIRE