Cãominhada ISTV Pet House atraiu 6 mil tutores ao Guarujá

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de junho de 2023.

A 5ª Cãominhada Solidária na Baixada Santista realizada no último domingo (21) na orla da Praia do Tombo na cidade do Guarujá/SP, reuniu 6 mil tutores e muitos pets, proporcionando momentos de descontração e alegria. Diversas atrações animaram o público e seus “amiguinhos” que curtiram a tarde na companhia de pets de diversas raças.

Em um trajeto de 900m para a Cãominhada à beira-mar, foram realizadas distribuições de brindes, degustação de rações e petiscos para os pets, além da adoção de cães e gatos promovida pela Superintendência de Bem-Estar Animal da Prefeitura e a Organização Não Governamental (ONG) Cia. de São Francisco.

Realizada anualmente, a 5ª Caminhada Solidária organizada pela ISTV Programa Pet House, Rádio 100,7 Lite Rock 013FM, Secretaria Municipal de Turismo e Prefeitura do Guarujá/SP é um evento gratuito e aberto ao público. Os cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarujá, Santos e da Guarda Portuária também participaram da Cãominhada.

Houve a venda de convites opcionais, no valor de R$ 20,00, para quem quisesse contribuir na arrecadação de renda para a compra de ração para ajudar instituições e protetores que militam na causa animal.

“Defendemos a causa animal há 5 anos no Programa Pet House ISTV e transmitimos ao vivo a 5ª Cãominhada Solidária em prol dos pets para o Brasil e América Latina”, comenta Claudio Fernando Aguiar, CEO do Grupo ISTV, um dos realizadores do evento. A Cãominhada foi transmitida ao vivo, em rede nacional através da cobertura exclusiva da Rede ISTV, com apresentação de Douglas de Oliveira e reportagens de Lohan Menezes. A coordenação do evento foi realizada pela Gerente de Produção Stefany Tessitore, com direção técnica e transmissão ao vivo do diretor e cineasta Rodney Borges, Victor Sanssi e toda a equipe ISTV que se dedica à causa pet.

O Programa Pet House ISTV é veiculado em rede nacional aos sábados às 12:30h e aos domingos às 18:30h, com apresentação de Marjorie Cardoso.

Divulgação: Imprensa CL/ISTV Brasil.