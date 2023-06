Edtech oferece cursos de psicologia por streaming

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de junho de 2023.

O EaD (Ensino a Distância) cresceu 474% no Brasil em uma década. É o que revela o Censo da Educação Superior 2021, divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e pelo MEC (Ministério da Educação). O resultado foi observado entre os anos de 2011 e 2021, quando a soma de ingressantes em cursos presenciais diminuiu 23,4%.

De acordo com o balanço, em 2011, os ingressos por meio de EaD correspondiam a 18,4% do total. Já em 2021, essa taxa cresceu para 62,8%. Segundo a série histórica da pesquisa, as duas modalidades de ensino tendem a se afastar cada vez mais.

A ampla adesão à educação a distância fomenta iniciativas que visam capacitar estudantes e profissionais de diversos segmentos nos mais variados temas, como edtechs. Exemplo disso, a Ser Psicólogo foi criada em 2021 e já se tornou a maior plataforma de streaming da área de psicologia do Brasil.

Guilherme Pontes Junior, CEO e cofundador da Ser Psicólogo, explica que o sistema é exclusivo para psicólogos e estudantes de psicologia e surgiu em resposta à crescente procura de psicólogos por educação.

“A plataforma surgiu em plena pandemia, quando eu me uni às psicólogas Margarida Ferreira e Rosana Brito. De início, a proposta era desenvolver alguns cursos que já eram realizados de forma presencial”, explica.

Ele conta que, depois disso, o grupo percebeu que o sistema era uma oportunidade para que profissionais e acadêmicos pudessem se capacitar em diversos temas, “criando uma referência que já existia em outras áreas, mas não na psicologia”.

O empresário conta que a plataforma apresenta diversas inovações no ensino de psicologia e, por isso, disponibiliza diversos cursos para os psicólogos. “Todos os meses, são lançados de dois a seis cursos novos, que podem ser assistidos de qualquer lugar. O ensino a distância permite que o conteúdo chegue mais rápido e acessível para todos”.

Para concluir, o CEO da Ser Psicólogo sublinha que “a plataforma tem como missão trazer o material que todo psicólogo precisa para aprimorar a sua prática clínica. Com isso, buscamos produzir novos materiais sempre ouvindo o nosso assinante”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://www.serpsicologo.com/