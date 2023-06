Kioxia inicia a operação de duas novas instalações de P&D

Compartilhe Facebook

1 de junho de 2023.

A Kioxia Corporation iniciou hoje a operação de duas novas instalações de P&D – o Edifício principal no Campus Tecnológico de Yokohama e a Frente de Tecnologia de Shin-Koyasu –, fortalecendo assim as capacidades de pesquisa e desenvolvimento da empresa em memória flash e unidades de estado sólido (SSD). No futuro, outras funções de P&D na Prefeitura de Kanagawa serão realocadas para estes novos centros de P&D, com o intuito de melhorar a eficiência da pesquisa e promover mais avanços na inovação tecnológica.

Flagship Building at Yokohama Technology Campus (Photo: Business Wire)

Com a adição do novo edifício, o Campus Tecnológico de Yokohama quase dobrará de tamanho, permitindoàKioxia ampliar suas capacidades na avaliação de memória flash e SSD, melhorando o desenvolvimento e a qualidade geral dos produtos. Equipado com instalações ecologicamente corretas, o novo edifício também conquistou a certificação “ZEB-Ready”,1 que é concedida a construções que são capazes de reduzir o consumo de energia em 50% ou mais por meio da melhoria da eficiência energética.

A Frente de Tecnologia de Shin-Koyasu servirá como um centro para pesquisa básica de ponta em várias áreas de semicondutores, incluindo novos materiais, processos e dispositivos. Ela possui uma sala de última geração com um design ecológico.

Masaki Momodomi, diretor de Tecnologia da Kioxia Corporation, afirmou: “Estamos muito satisfeitos com o fato de as novas instalações de P&D da Kioxia já estarem funcionando. A Kioxia lidera a inovação em produtos de memória há mais de 35 anos, desde a invenção da memória flash NAND. Com estas duas novas instalações, vamos acelerar e aprofundar ainda mais nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento para fornecer produtos, serviços e tecnologias que darão suporteàsociedade digital do futuro”.

Além das tecnologias de memória de próxima geração, a Kioxia também participa de P&D em diversos campos, incluindo tecnologia de sistemas voltada para sistemas de computação centrados em dados e transformação digital, como é o caso da inteligência artificial (IA). A Kioxia promove a inovação aberta com universidades, institutos de pesquisa e empresas no Japão e no exterior.

Guiada por sua missão de “melhorar o mundo com sua memória”, a Kioxia está comprometida em desenvolver iniciativas que fortalecerão a competitividade de seus negócios de memória flash e SSD.

Edifício principal do Campus Tecnológico de Yokohama



Localização: Kasama 2-chome, Sakae-ku, Yokohama-shi, Prefeitura de Kanagawa



Altura: 6 andares



Área total do piso: aprox. 40 mil m2

Frente de Tecnologia de Shin-Koyasu



Localização: Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Prefeitura de Kanagawa



Altura: 4 andares



Área total do piso: aprox. 13 mil m2

1 ZEB significa net-Zero Energy Building (edifício com zero de emissões líquidas de energia). “ZEB-Ready” é uma das notas atribuídas pelo Sistema de etiquetagem de eficiência energética para edifícios do Japão, certificando construções que fornecem um ambiente interno confortável ao mesmo tempo que reduzem seu consumo padrão de energia primária em 50 % ou mais, excluindo energia renovável.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrado da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

Contato:

Kota Yamaji

Relações Públicas

Kioxia Corporation

+81-3-6478-2319

[email protected]

